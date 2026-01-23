寒假及春節將至 教育部攜手學校守護學生安全

寒假春節服務不打烊 教育部校安中心與學校共同守護學生校外安全

隨著寒假與春節假期到來，教育部啟動全天候守護機制，校安中心維持每日24小時不間斷服務，並與各校校安人員保持密切聯繫，確保學生在校外如遇突發狀況，能即時獲得協助與支援。

教育部學務特教司專門委員鄭文瑤表示，若學生發生緊急重大事件，將依教育部「校園安全及災害事件通報作業要點」規定通報並啟動應變機制，對校安事件妥為因應，以減少危害安全事件發生。

鄭文瑤專委表示，教育部已函請各級學校持續宣導「115年寒假期間學生活動安全注意事項」，強化「多一分準備，多一分安心」觀念，提醒學生上網須提高警覺，慎防陌生交友與購物詐騙；外出時注意交通安全，切勿無照駕駛，以確保生命安全。另因氣溫偏低，應防範一氧化碳中毒，校外租屋學生外出或就寢前須確認瓦斯及電器設備關閉。

廣告 廣告

校安中心也提醒學生從事戶外活動時，應留意天候變化、熟悉環境地形，做好行前準備與風險評估，並考量自身健康狀況，避免前往危險水域或無救生人員場所，天候不佳時應立即停止活動。針對毒品防制，提醒學生參與校外聚會須保持警覺，與陌生人保持距離，不飲用來路不明飲品；假期打工須防範求職詐騙，避免提供帳戶或淪為車手。另學生參加寒假期間學校活動，應配合規定時間，避免過早到校或單獨逗留校園危安熱點，活動結束後結伴返家並告知家長行蹤，也鼓勵家長把握寒假陪伴孩子，從事正當休閒活動，增進親子互動。

教育部表示, 校安中心聯絡專線為（04）3706-1349，傳真電話（04）2330-2764。