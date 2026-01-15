寒假反詐、反毒及交安宣導不可少

教育部提醒，寒假期間，各級學校應積極加強反詐騙、反毒及交通安全等校園安全工作，以保護學生的身心健康與安全。寒假期間容易因空閒時間增多而增加接觸不良環境或不當活動的風險，學校需特別關注學生的行為動態。

社群平台（含境外ＡＰＰ）詐騙案件近來迅速增加，為避免學生落入詐騙圈套，應提醒他們謹慎管理個人帳戶資訊，慎用第三方支付平台，並避免替他人領取或轉交金錢。建議學生下載「警政服務ＡＰＰ」，查閱內政部警政署一六五全民防騙網了解最新詐騙手法，並獲取相關反詐諮詢服務，降低受害風險。

此外，近期警方發現以「大麻」及「依托咪酯」等毒品偽裝成電子煙油，並透過社群平台傳播的毒品案件明顯增加。各級學校應加強宣導，提醒學生對通訊軟體和社群平臺可能隱藏的販毒訊息提高警覺，遠離電子煙及來源不明的藥品，不可接受他人請託攜帶或處理相關物品，因為持有、販賣或轉讓毒品均涉及法律責任。如有疑慮，可主動與師長或學校聯繫，亦可向毒品危害防制中心尋求協助。

交通安全同樣是校外意外事故高發的主要原因之一，學生應遵守交通規則，並注意大型車輛的視線死角。特別是在夜間或天氣不佳時，要更加小心，避免超速、疲勞駕駛及其他違規行為。同時，可運用交通部「道安總動員」服務，了解學校周邊的高風險道路及路口地點，提升安全意識及防禦性駕駛技能。

學校值勤人員則需嚴守崗位，做到時刻掌握校園及學生的安全狀況。如發生學生意外事件，應依據「校園安全及災害事件通報作業要點」進行通報，如情況需要緊急處理，可直接以電話通報教育部校安中心或國民及學前教育署校安中心，中心值勤人員提供二十四小時服務，確保事件能迅速處理。

今年寒假期間，各校針對學生活動安全注意事項宣導主題還涵蓋工讀安全、活動場所安全、校園與人身安全、居家安全、資訊素養與網路倫理教育、防範網路賭博、防犯罪、防傳染病及健康促進、自殺防治等面向。相關詳情請參閱教育部官網上詐騙防制專區，以全面掌握相關資訊，共同維護寒假期間的校園安全網。