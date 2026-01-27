寒假品書香 市圖借閱加倍

市圖在春節和二二八期間，推出「寒假借閱加倍」服務，讓民眾盡情享受書香。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

寒假和農曆春節將屆，鼓勵市民利用假期好好品味書香，市圖推出「寒假借閱加倍」服務，於寒假期間加碼開放個人借閱冊數，自原本三十冊提升至六十冊，讓民眾在假期中盡情享受閱讀樂趣。

考量春節返鄉或出遊，部分民眾不便親自到館借書的需求，市圖也提供多元且豐富的數位閱讀資源，只要使用借閱證帳號登入數位平台，即可線上閱讀超過十萬冊電子書與電子雜誌，並可借用新推出的彩色電子閱讀器，讓閱讀不受時間與空間限制，隨時隨地輕鬆徜徉書海。活動自二十七日至二月二十七日，除可最高借到六十本書，並可參與各館推出的借書送好禮及春節限定活動。

配合借閱加倍活動，各區圖也規劃多項應景又實用的借書好禮活動，公園總館暨許石音樂圖書館推出「新春馬力駕駕駕，閱書集點換好禮」活動；麻豆區圖借書十冊即可獲得「馬年小提燈」；安南區圖三十一日當日，借閱五冊，即可任選斗方或四字春聯；白河張慶芳紀念圖書館二月六日舉辦「書香過好年，招財貓跟你回家去」活動，詳洽市圖網站。

為方便民眾，也延長還書期間，並提供電子書、線上學習、音樂欣賞等多元服務。新總館也策劃「馬到成功迎新春」實體與電子書主題書展，精選職場成長、人生思考與自我提升等主題書籍，為民眾準備充滿正能量的新年閱讀提案，讓民眾借閱加倍，智慧也加倍。