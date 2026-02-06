寒假太囂張！6歲女童喊「很閒」 全網瘋寄作業教她做人

網友從全國各地寄來大量快遞，店內堆成小山，家長忙著拆收。（圖／翻攝自極目新聞）

大陸廣東清遠一名6歲女童近日因在網路影片中大方表示自己「寒假很閒」，語氣逗趣直白，讓大批網友紛紛展開「報復性投喂」（寄送），將大批作業、練習本甚至戒尺寄往她家，現場堆積如山，成為另類寒假奇景。

根據《極目新聞》報導，這名女童的家人為她開設了短影音帳號，影片風格鮮明，語調稚氣卻句句直擊網友心坎。她常側身趴在桌上對著鏡頭說：「我都已經開始放假了，很閒的那種假」、「你有什麼困難，記得一定要給我說，我看看能不能幫你個倒忙。」還曾語出驚人地說：「有的人買了黃金賺瘋了，有的人買了白銀也賺瘋了。你大聲地告訴我，你買了什麼？哦，你買的是外賣，又長胖了幾斤。」

這些影片近日被網友大量轉傳，不少人留言表示「太扎心了」，甚至主動找出她父母經營的服裝店地址。隨後陸續有來自大陸各地的網友開始「投喂」（寄送）各式寒假作業、考卷、練習本，甚至還有戒尺、書法練字帖等教材。影片中可見快遞人員一趟又一趟送來包裹，店內快遞堆得如小山高。

2月5日，一名福建網友向《極目新聞》表示，他網購了《口算天天練10000題》與練字帖寄給女孩。一位湖北網友也透露，他寄出了一套一年級下冊的〈黃岡密卷〉，笑稱：「這小閨女太可愛、太快樂了，必須得安排點事給她做。」來自山東的另一位網友說，他在網路上看到女孩的影片時，「被她的話扎個透心涼」，於是直接網購三本寒假作業寄出。

女孩一臉苦笑表示，自己已經「拆快遞拆麻了」，還無奈地說：「拆也拆不完，做也做不完。」不少網友也在影片下方留言，詢問寄送地址，表示還想「投喂」更多內容。甚至有人開玩笑說，不僅要給妹妹寄作業，連她哥哥的份也不能放過。

女孩的媽媽許女士受訪時表示，女兒目前6歲，正在讀小學一年級。這些寄來的包裹內容非常豐富，不僅涵蓋語文、數學、英語各科試卷，還橫跨不同年級，「也有寄吃的、玩的，還有各地特產，把年貨都給她備齊了」。她說，這些作業會由家長每日安排部分讓孩子練習，未來也會整理出一部分給其他需要的孩子使用。至於店面地址如何被網友發現？女孩的爸爸推測，可能是影片中某一幕快遞包裹露出了地址，被細心的網友截圖並找出來。這場因一句「假期很閒」而掀起的網路行動，讓原本輕鬆的假期生活瞬間「排滿行程」。

