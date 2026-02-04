寒假好好玩 花蓮明廉國小生態科學閱讀營

大地遊戲比手劃腳

提供學童多元學習機會，花蓮縣立明廉國小引進由花蓮在地青年舉辦的「後山日先照生態科學閱讀營」，在四天的營隊中，安排科學實驗、健康衛生、藝術創作等課程，不僅讓孩子們學習知識，也透過哥哥姐姐的陪伴，獲得成長的模範。



四年級的宇頡，非常喜歡在營隊裡製作的紙船，覺得很好玩。營隊總召，東吳大學四年級柯振家說，動手作才會有感，營隊的每一堂課都強調「體驗」，透過操作，將科學、生態、藝術等知識帶給小朋友。五年級的詣琁就做了「氣球車」，並且學到「作用力」與「反作用力」。

除了知識，明廉國小教務主任申維倪指出，團隊成員都是想要回饋家鄉的花蓮子弟，其中，甚至許多是明廉國小畢業的校友，在營隊中，小朋友還能獲得成長的模範與陪伴。



四天的營隊課程，還包含歷史、生物、健康、美術、音樂，更安排了律動、大地遊戲等，將整個校園化為大型學習場域，參與的40位小朋友在校園裡「跑班」，讓學習更有趣。