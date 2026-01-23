寒假學習不中斷 台師大聯手英日名校開課

▲《大學永續治理》講座，由左至右為簡又新董事長、英國格拉斯哥大學Konstantinos Kontis全球合作事務院長、日本九州大學Johan Lauwereyns國際事務資深副校長、國立臺灣師範大學物理系劉祥麟。（圖／台師大提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣師範大學今年寒假長達65天，秉持「寒假學習不中斷」的理念，日前啟動「2026國際永續冬季學院」，並在今（23） 日舉辦跨國永續論壇，吸引來自15國、13校，逾300位學生及社會人士參與。台師大校長吳正己表示，永續不僅是課堂中的知識，而是能夠回應真實世界挑戰的行動能力。

跨國永續論壇以「Three Islands, One Shared Vision – Shaping a Sustainable Future Together」為主題，象徵台灣、英國、日本三個島嶼國家在面對氣候與島嶼永續議題時的共同責任與願景。論壇同時邀請來自英國文化協會處長Susan Miller、英國格拉斯哥大學與日本九州大學的十位永續領域學者，以及台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長簡又新大使等。

與談內容涵蓋英國在氣候立法與城市永續規劃的最新發展、日本在水資源管理與地方創生上的政策與技術經驗，以及各國在推動永續教育與青年人才培育上的實務作法，展現多元島嶼社會在永續議題上的對話與合作潛力。

台師大為推動雙聯碩士學位及博士學位計劃，也將於今年 2月辦理學生赴日本九州大學、大阪大學及北海道大學，以及新加坡國立大學交流；6月亦將與英國格拉斯哥大學合辦雙語永續暑期學校，支持學生赴蘇格蘭深化永續專業知能；並於同年10至11月與英國文化協會合作舉辦 TUKUC年會，持續擴大臺英高等教育與永續合作研究平台。

本次國際永續冬季學院全面開放台灣大學系統（台師大、台大、台科大）學生跨校修讀，並向全台大專院校及社會人士開放；修課學生除可取得2學分通識認定，亦可獲得中英雙語結業證書，為未來升學、交換與國際職涯發展奠定基礎。

國際處統計，本次冬季學院目前報名人數共計311人。就身分別來看，以學生為主，共 232人，約占75%；另有社會人士46人及本校行政同仁33人，顯示本次課程除學生外，亦吸引校內外多元族群參與。在學生結構方面，本校學生176人，約占學生數76%；其餘來自台大 14人、台科大5人，以及其他大學37人。

就國籍分布而言，報名者以台灣籍為主，共 274 人；另有來自 17 個國家之境外人士參與，包括印尼（6人）、香港與印度（各4人）、日本、美國、緬甸（各3人）、中國、馬來西亞、菲律賓（各2人），以及加拿大、俄羅斯、越南、巴基斯坦、坦尚尼亞、泰國、秘魯、哥倫比亞等國（各1人）。

