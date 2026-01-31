寒假學習不中斷！新北隨選隨看「數位課程」

新北在家瘋職探工業類，學生開心展示完成二足機器人。（新北市教育局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

最長寒假學習不中斷，新北市教育局整合推出「在家瘋職探」及「ewant 數位學習專區」等多元數位學習資源，採「隨選隨看、名額無上限」模式，讓國中小到高中學生可依興趣自主學習，不受時間與地點限制，打造「學習不中斷、探索不打烊」的寒假新日常。

教育局指出，數位職涯試探課程以「做中學」為核心。其中專為國中小規劃的十七門數位職涯試探課程，由新北市十六所職業試探中心將歷年最受歡迎課程轉化為數位教材，從 AI 機器人到文創手作，讓孩子在家中即可探索職涯方向。學生可依影片引導同步實作，所需材料多為日常生活中容易取得的用品，有效降低參與門檻。課程涵蓋工業、藝術等七大職群，透過組裝藍牙 MP3 播放器、認識二足機器人結構，或完成逐格動畫創作，引導學生在居家實作中探索興趣、累積經驗，穩健踏出生涯探索的第一步。相關課程影片已上架教育局 YouTube 頻道（https://www.youtube.com/@ntpcedu），採「隨選隨看、隨時職探」模式，陪伴學生彈性學習、不受時間地點限制。

此外，線上職涯探索也同步銜接高中階段學習需求，透過「新北市高中數位學習專區」免費提供逾二百門線上課程，涵蓋數理、工程、AI 資訊等多元領域，協助學生從興趣出發，深化學習並累積學習歷程成果，為升學與未來發展提前布局。

教育局表示，新北市今年寒假透過「新北市中小學寒暑假育樂營網站」同步辦理約三百梯次實體營隊活動，提供國中小學生約七千個免費名額，課程結合 AI 科技、半導體、VR 虛擬實境及永續綠能等前瞻議題，報名反應熱烈、場場額滿。未能參與實體營隊的學生，也可善用多元數位學習資源，邀請家長陪伴孩子一同共學，透過數位職涯試探持續探索興趣與潛能，在學習中累積探索力與行動力。