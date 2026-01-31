寒假學習不間斷 新北多元數位學習資源隨選隨看免費使用

〔記者黃子暘／新北報導〕超長寒假，學習也可以寓教於樂不間斷，新北市教育局長張明文表示，教育局整合推出「在家瘋職探」及「ewant 數位學習專區」等多元數位學習資源，以「隨選隨看、名額無上限」模式，讓國中小到高中學生不受時間地點限制自主學習，線上職涯探索同步銜接高中階段學習需求，透過「新北市高中數位學習專區」免費提供200多門線上課程可利用。

教育局指出，數位職涯試探課程以「做中學」為核心，其中為國中小規劃的17門數位職涯試探課程囊括AI機器人、文創手作、工業、藝術等多元領域，學子可利用日常生活易取得的用品依影片引導同步實作，相關課程影片已上架教育局YouTube頻道；線上職涯探索透過「新北市高中數位學習專區」免費提供200多門線上課程，涵蓋數理、工程、AI 資訊等多元領域，協助學生從興趣出發，深化學習、累積學習歷程成果。

