寒假學費津貼申請起跑 私大最高補2.6萬

為減輕非自願離職失業勞工的家庭負擔，勞動部辦理 114 學年度第 2 學期「失業勞工子女就學補助」，自 115 年 2 月 3 日起開始受理申請，截止日期為 3 月 22 日。有鑑於物價調漲及減輕大專生家庭負擔，勞動部自 114 學年度起提高補助標準。公立大專校院子女每名補助由 1 萬 3,600 元提高至 1 萬 5,000 元；私立大專校院則由 2 萬 4,000 元調升至 2 萬 6,000 元。（示意圖／翻攝自勞動部勞動力發展署）

為減輕非自願離職失業勞工的家庭負擔，勞動部辦理 114 學年度第 2 學期「失業勞工子女就學補助」，自 115 年 2 月 3 日起開始受理申請，截止日期為 3 月 22 日。勞動部表示，為更即時協助收入驟減的勞工，已擴大補助對象。只要是非自願離職失業勞工，於截止日前未請領老年給付，且符合「經核付失業給付或職訓生活津貼」、「失業期間就業未超過 30 日或 3 個月」等條件，其子女就讀國內高中職或大專校院具有正式學籍者，即可提出申請。

補助金額加碼：私立大專每名 2.6 萬元、取消年所得排富限制

有鑑於物價調漲及減輕大專生家庭負擔，勞動部自 114 學年度起提高補助標準。公立大專校院子女每名補助由 1 萬 3,600 元提高至 1 萬 5,000 元；私立大專校院則由 2 萬 4,000 元調升至 2 萬 6,000 元。高中職部分，公立每名補助 4,000 元、私立 6,000 元。此外，對於獨力負擔家計或有 2 名以上子女就讀大專者，補助金額再加給 2 成；若以兩名子女就讀私大為例，合計最高可領 6 萬 2,400 元。值得注意的是，本次補助已取消「排富條款」，讓近一年所得驟減而陷入困境的勞工也能獲得協助。

線上申請多元便利：擇一請領原則避免重複領取

為落實簡政便民，勞動部提供多元線上申請方式。申請人除使用自然人憑證外，亦可透過「身分證號及健保卡號」登入。若使用自然人憑證申請，更可透過 My Data 平台直接取得戶籍資料。勞動部特別提醒，因教育部已實施私立大專學雜費定額減免（每學期 1.75 萬元），若同時符合資格者應擇一請領。此外，若子女已依「高級中等學校免學費方案」免學費，或已申請其他政府就學補助者，則不可重複請領。有需求者可於 3 月 22 日前透過勞動部官網提交申請。

