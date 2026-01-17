寒假守護青少年 高市少年警察隊夜間不打烊
[NOWnews今日新聞] 寒假正式展開，青少年活動時間與外出頻率明顯增加，為展現寒假期間守護青少年的決心，高雄市政府警察局少年警察隊啟動寒假保護青少年專案勤務，針對青少年深夜易聚集、逗留及遊蕩之場所，規劃強化巡守與查察作為，積極營造安全、健康的活動空間，防範被害事件發生，協助青少年度過平安充實的假期。
少年警察隊指出，寒假期間因課業壓力暫歇、夜間作息延後，部分青少年容易因結伴外出、長時間逗留於娛樂場所，而增加接觸不良環境或不當行為的風險，尤其夜間及深夜時段，青少年若流連於網咖、桌遊棋牌社、撞球館、KTV、釣蝦場等場所，可能衍生聚眾滋事、涉入偏差行為，甚至遭遇詐騙、暴力或性剝削等被害情事，對身心發展造成不良影響。
高雄市少年警察隊於寒假期間將每日加強夜間及深夜時段執行保護青少年專案勤務，針對各行政區轄內易有青少年聚集之重點場所，結合巡邏、查察與勸導作為，主動發掘是否有青少年偏差行為，並同步加強特種營業場所稽查，嚴防業者違規容留未成年人或涉及其他違法情事，以防範未然遏止不法於萌芽階段。
少年警察隊強調，這次寒假勤務不僅著重於查察與取締，更重視預防與關懷，執勤同仁於現場將視情況進行柔性勸導、即時關懷與必要協助，並適時聯繫家長，共同關心青少年生活狀況，促進家庭與親子關係，後續並通報學校或社政單位進行個案輔導，引導其從事正當休閒活動，避免因一時偏差選擇而影響未來發展。
高雄市少年警察隊隊長陳仁正呼籲，守護青少年安全需要家庭、學校及社會共同努力，家長應多關心孩子寒假作息與交友情形，鼓勵參與正向休閒活動；警方也將持續以主動、積極的勤務作為，為青少年打造安全無虞的成長環境，讓孩子們在寒假期間能安心活動、健康成長。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
生活化調養走進府城日常 開元馬光中醫落腳台南北區
2026高雄冬日遊樂園主題IP揭曉「超人力霸王」降臨港都
高階警官異動139人 林炎田任北市警察局長
其他人也在看
誦經師父疑偷亡者供品 民俗專家：恐影響未來運勢
社會中心／黃恩琳、陳奎宏 新北報導竟然有誦經師父拿走亡者的東西！事發在新北市板橋區，死者家屬發現東西不見了，一調監視器，竟然是誦經師父順手牽羊，這讓家屬氣炸了。民俗專家則說，如果偷走亡者的東西，等於跟亡魂有了連結，對運勢來說，恐怕不好。誦經師父在葬儀社的會館內，左右張望，下一秒，手朝著供桌上伸過去，摸走喪家的物品，死者家屬發現後，氣的把畫面PO上網，直呼「原來師父也會偷亡者的東西喔，走一走就這樣帶走，還看監視器，要不要臉，一票網友直呼太誇張！誦經師父拿走亡者供品澄清「以為是館內打火機」（圖／民視新聞）到底是不是順手牽羊，不得而知，警局也還沒有接獲報案，不過對於家屬而言，親人過世已經很難過了，還要面對東西不見，而且拿走的人還是誦經師父。葬儀社人員則說，亡者東西被偷也曾發生過，但以民俗角度來看，這樣恐怕會招來霉運。民俗專家張旭初表示，不能用偷的，你用偷的話，他的靈魂一樣會跟隨你，那跟隨你的話，可能運氣會越來越不好，要拿回去還啊，不然的話可能要包個紅包還給人家等等的。誦經師父拿走亡者供品澄清「以為是館內打火機」（圖／民視新聞）民宿專家解釋，拿喪家的東西，本來就容易招來厄運，如果剛好又犯太歲，運勢恐怕直直落。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。原文出處：誦經師父疑偷亡者供品 民俗專家：恐影響未來運勢 更多民視新聞報導女師0意識保全抱著揉？醒來控他「伸舌」法官判無罪張文沉迷越南屠夫分屍片！父罵「廢材」斷聯2年北高警局長分由林炎田、趙瑞華接掌 139名高階警官人事異動民視影音 ・ 6 小時前 ・ 6
三寶日常？77歲嬤無照鬼切大迴轉挨撞「起身秒閃人」…下場慘了
台中一名77歲簡姓老婦，日前無照騎機車外出買早餐，為了貪圖方便竟從路邊鬼切大迴轉，被綠燈起步的轎車撞個正著慘摔，結果簡婦擔心被抓包無照，竟趁亂騎車逃跑。事後警方循線通知簡婦到案，這下婦人除了無照，還得再吞一張肇逃罰單，荷包大失血。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
涉操縱美大學及中國職籃比賽 20人遭起訴
（中央社紐約15日綜合外電報導）根據今天公布的起訴書，賓州聯邦檢察官指控20人涉嫌操縱大學籃球及中國職業籃球比賽的賭盤。這是美國合法運動博彩日益盛行背景下，最新一起指控運動員作弊的案件。中央社 ・ 1 天前 ・ 4
「日本一番頂級橄欖油」遭低價粕油冒充 食藥署命全面下架
【緯來新聞網】衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）近日查獲國內兩家食品公司涉嫌自國外進口低價橄欖粕油，緯來新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4
低價粕油冒充頂級橄欖油 食藥署：下架送辦
（中央社記者沈佩瑤台北16日電）有不肖業者自國外輸入低價橄欖粕油，竟假冒高級橄欖油販售。食藥署今天傍晚表示，除相關油品全面下架回收，全案由地檢署偵辦中，針對業者違反GHP等缺失，已要求限期改善。中央社 ・ 19 小時前 ・ 1
道士「摸靈桌」動作惹議 家屬懷疑偷亡者物品｜#鏡新聞
日前有家屬在社群平台發文，提到在靈堂辦喪事期間，監視器拍下畫面，疑似有頌經的道士，摸走亡者的物品，引發網友議論。而轄區警方在得知消息後，趕到現場關心，好在事後經確認是烏龍一場，原來道士不小心將「加熱菸主機」誤認「打火機」，才會拿錯，也在當天就歸還喪家。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
判決逆轉！假借理療打死女信徒 6幹部二審改判7年
台中市 / 綜合報導 台中大里一名35歲游姓女子，112年在住處全身瘀青離奇死亡，警方追查發現，女子疑似被宗教團體的6名女幹部，拿刮痧板打死，一審以罪證不足判6人無罪，案子經檢方上訴，台中高分院認定6人確實有傷害犯意，撤銷原判決，改依傷害致死罪，將他們分別判處7年以上有期徒刑。2023年6月，大里這處民宅，傳出命案，一名35歲游姓女子，臉部、四肢傷痕累累，被救出時，因傷勢嚴重送醫宣告不治，事後檢警追查發現，原來是中華白陽四貴靈寶聖道會，總道長余姓女子等6名幹部，涉嫌以借竅驅魔為由，毆打游姓女子。六人集體打死人，一審法官，卻認為罪證不足，判處6人無罪，但檢方上訴。台中高分院行政庭長蔡明曜：「接續以徒手器具拍打被害人身體，且於被害人膚痛仍不停止，被告6人傷害致死的犯行可以認定，乃撤銷一審此部分無罪判決。」集體輪番上陣，活活打死女信徒，台中高分院二審逆轉，認為如果是單純進行拍打理療，1個人協助就好，卻出現6人輪番上陣的異常狀況，有傷害的犯意，撤銷一審判決，依傷害致死罪，分別判刑7年1個月至，7年4個月有期徒刑，全案還可上訴。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 6
新北男寒夜突發不適！妻路邊攔嘸車 警鳴笛護送救命
新北男寒夜突發不適！妻路邊攔嘸車 警鳴笛護送救命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北捷忠孝新生站女乘客亮剪刀 警消強制就醫 (圖)
台北捷運忠孝新生站15日有名女乘客突手持剪刀，鄰座女乘客見狀立即通報站內保全人員和捷警，警消獲報後協助將她強制就醫，所幸無人受傷。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
紐約市護士罷工4天 長老會醫院恢復談判 蒙特菲奧里和西奈山仍僵持
紐約市三大醫療集團護士罷工持續四天仍未停止，但勞資雙方在繼續口水戰的同時，也開始釋出緩和跡象。其中長老會醫院(NewYo...世界日報World Journal ・ 19 小時前 ・ 發表留言
張文墜樓非意外! 北車犯案後逃跑變裝還搜尋新聞
社會中心／王毓珺 郭文海 台北報導1219隨機恐怖攻擊，因為「張文」犯案後墜樓身亡，不起訴偵結！檢方下午召開記者會，針對案情做出說明，從搜索的正舉顯示，張文最早在2023年就有犯意，隨後開始不停蒐集鄭捷隨機殺人案件的相關訊息，也會去查世界各國的犯罪案件，更誇張的是，他在北車犯案後，逃跑變裝的過程，還搜尋有沒有自己的新聞。穿著全身黑，走上誠品南西店頂樓的男子，就是在1219犯下隨機恐怖攻擊事件的張文，只見他迅速脫下手套、戰術背心、眼鏡等物品，但隨著張文跨過圍欄墜樓，整起案件以不起訴偵結。台北地檢署主任檢察官 曾揚嶺：「被告(張文)的一個四肢，身體以及手掌，並沒有抵抗的一個刮擦，防禦傷的骨折傷勢。」張文墜樓非意外! 北車犯案後逃跑變裝還搜尋新聞（圖／民視新聞）由於張文身亡，最重要的犯罪動機，少了一塊拼圖，檢警為了還原，首度委請犯罪學專家進行鑑定，同時也透過3D雷射，重建犯罪現場，警方更是出動600人，調閱3000支監視器，發現張文11月17號，在台北車站內場勘時，使用平板，透過一針針分析手勢，破解密碼，張文的"殺人計畫書"也才曝光。台北市刑大大隊長 盧俊宏：「我們經過好多同仁分析這個影像，發現我們也解碼，他(張文)的密碼密碼，還有手勢，手勢破解密碼。」檢警訪查143人，調閱張文通聯紀錄，認為他個性內向、壓抑，且金錢來源大多是媽媽匯款，沒有境外資金，研判是孤狼式犯案，早在2023年8月，張文把帳戶內的錢全部領出，12月創建金錢規劃檔案，隔年6月開始搜尋鄭捷隨機殺人案，並於2025年1月決定犯案手法，9月嘗試自製汽油彈，並存取多張"越南屠夫"分屍兇殺案照，10月寫下縝密的計畫書。張文墜樓非意外! 北車犯案後逃跑變裝還搜尋新聞（圖／民視新聞）台北地檢署主任檢察官 曾揚嶺：「(張文)犯罪本身，視同向社會表達，宣告自身存在的表達式犯罪。」誇張的是，張文在北車犯案後，竟然還搜尋自己的新聞，看是否有引起社會關注，而計劃書的最後，並沒有逃脫再犯的具體安排，他也只留下1434元，沒有預留後路，但真正的犯案目的，也隨著張文的死亡一起消失。原文出處：張文墜樓非意外 北車犯案後逃跑變裝還搜尋新聞 更多民視新聞報導1219攻擊事件還沒滿月! 婦搭捷運揚言"殺人"驚動車廂憂北捷攻擊再上演! 女穿"戰術裝"上街民眾嚇壞北捷攻擊案張文獲不起訴 北檢曝「犯罪動機」民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
阿伯尾隨國中生引發恐慌 突問"可以踢你嗎?"被制止
社會中心／周秉瑜 桃園報導桃園中壢發生老翁尾隨學生事件。當時是放學時間，許多國中生聚集在校園旁超商，突然一名老翁現身盯著學生看，還脫口「可以踢你嗎」？所幸店員出面喝止，老翁才逃離現場，學校隨後報警並啟動輔導機制，事發後警方也找到老翁了解情況。放學時間，一群國中生到校園旁超商逗留，本來一切正常，但突然出現一名黑色衣服的阿伯，透過超商櫥窗緊盯裡面學生。聲源：當事國中家長會長：「學生當時都是驚嚇啦，有些人在（便利商店）裡面看書，有些人在裡面購買食品，突然就發現有一個怪老伯，在外面一直盯著他們，就是有一些不禮貌的行為。」這起校園周邊尾隨事件發生在桃園中壢，一名68歲石姓男子15號近下午5點時在一間超商附近出沒，還一度問國中生可以踢你嗎？讓學生當場嚇傻。多虧當時超商店員，出面喝斥。老翁透過超商玻璃窺探國中學生。（圖／民視新聞）當事國中家長會長：「我有親自跟這個店員道謝，大人帶著（學生）他們一起，做這些處置我是覺得，這些狀況是不錯的。」當事國中學務主任：「阿伯有來去跟他們做攀談，又有疑似騷擾的情況，讓他們覺得不是很舒服這樣，生教組長有先安撫一下學生情緒，學生先（待）在學校，我們也有連繫他的家長，也有家長來把學生接回去。」校方重回現場，阿伯早已不見人影，當下確保學生安全回家並啟動輔導機制，與派出所保持密切聯繫，家長會也po文，說明事發過程，也呼籲家長提醒孩子，要提高警覺。中壢警分局自強派出所巡佐說明當時情況。（圖／民視新聞）中壢警分局自強派出所巡佐林家鋐：「（校方）請警方，於放學時間加強巡邏，警方獲報後不敢大意，隨即調閱周遭監視器，目前未發生學生遭不當侵害情形。」警方事後找到石姓男子，是名失智症患者，至於為何尾隨學生，嚇學生，還要了解。但幸好學生都平安無事，警方也會針對學生上下學動線加強巡邏。原文出處：阿伯尾隨國中生引發恐慌 突問「可以踢你嗎？」被制止 更多民視新聞報導獨家／買WBC二手票注意！社群詐騙猖獗 民眾與詐團交手親身經歷全曝光了基隆又爆水管！影響4.6萬戶 原訂16時送水延後、估「這時」恢復資深民歌手王夢麟酒駕遭起訴！本人回應了民視影音 ・ 21 小時前 ・ 1
公車乘客持刀威脅駕駛長！台北市公共運輸處：對暴力零容忍
即時中心／温芸萱報導今（16）日上午8時10分，淡水客運682路公車行經北投區「製片廠」站時，發生乘客持美工刀威脅駕駛事件。駕駛長立即應變制伏該乘客，其他乘客協助報警。警方迅速到場將該名乘客帶離，所幸駕駛長與乘客均未受傷。台北市公共運輸處表示，對公車內暴力行為採零容忍政策，將加強駕駛長安全教育訓練，以保障乘客安全與行車秩序。針對今日上午8時10分許，淡水客運682路線公車行經台北市北投區「製片廠」站時，發生乘客持美工刀威脅公車駕駛長之暴力事件。駕駛長即時應變立即制伏該名乘客，並由其他乘客協助報警，警方到場處理並已將該名乘客帶離現場，所幸該名駕駛長及乘客均未受傷。對此，台北市公共運輸處嚴正強調暴力事件零容忍！對於公車內駕駛長或乘客遭遇任何暴力行為，秉持暴力零容忍原則，絕不寬貸暴力行為；後續將持續強化駕駛長安全教育訓練，以維護乘客安全及行車秩序。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／公車乘客持刀威脅駕駛長！台北市公共運輸處：對暴力零容忍 更多民視新聞報導高雄燈會2026主題公開！「超人力霸王」降臨港都國民黨不妙了！民進黨「台南隊」已開始整合 陳亭妃最感謝「他」藍白強刪「公視董事延任條款」三讀 文化部長李遠：公視恐陷動盪不安民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
南榮科大前校長黃甫九天涉賣假學歷 棄200萬保證金逃亡「通緝照」曝光
即時中心／張英傑報導已停辦的私立南榮科技大學前校長黃甫九天（原名黃聰亮、黃天一），他涉嫌跟妻子吳洛瑜以「不用上課、不用寫論文」，向外界販售哥斯大黎加英培爾大學「假學歷」，不法獲利超過上千萬元，被害人包括台肥總經理陳右欣與台南市議會副議長林志展等知名人士，台南高分院更一審認定黃男犯下53罪，刑期高達88年6月，不過，黃男目前下落不明，保證金200萬元被沒收，去（2025）年12月由台南地檢署發布通緝，時效到2065年，他的通緝照也曝光！民視 ・ 4 小時前 ・ 4
借錢被拒暴怒！新店男持刀揮砍 友人頭部20公分刀傷、警循線逮人
社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導光天化日之下，持刀砍人！事情發生在新北市新店地區，捷運小碧潭站附近的巷弄，一名居無定所的29歲林姓男子，上午去找朋友借錢，遭到拒絕後，竟然惱羞成怒，掏出一把53公分的長刀，揮砍對方！導致被害人頭部有20公分刀傷，男子犯案後，躲藏在附近的鐵皮空屋，被警方循線逮捕。員警：「來出來，來過來趴著，趴著趴著，蹲下蹲下。」員警全副武裝來到這處鐵皮空屋，逮到這名男子，因為他不久前，涉嫌持刀砍人，被逮了，還想裝傻！員警vs.嫌犯：「你知道為什麼來找你嗎，不知道啊，不知道喔那我們要解釋給你聽嗎，你剛剛是不是砍人？」借錢被拒暴怒！新店男持刀揮砍 友人頭部20公分刀傷、警循線逮人。（圖／民視新聞）被員警識破，一個字都不敢說。監視器畫面拍到，被害人遭砍後，一邊按著傷口、一邊被嫌犯拉著走，此時嫌犯已經叫了救護車，將被害人丟著就走。民視記者馬聖傑：「嫌犯犯案之後自行報警，隨後他就自己跑到了，這處鐵皮空屋來躲藏，但最後還是被警方掌握，破門逮捕。」週四早上九點半，平時居無定所的29歲林姓男子，來到新店小碧潭捷運站旁這處巷弄內，找41歲宋姓男子借錢，林姓男子因為借不到錢，雙方起口角，他憤而掏出53公分長刀，朝對方揮砍，導致宋姓好友，頭部出現20公分刀傷，左手臂也有4公分的傷口，兩人先前似乎就有嫌隙。附近住戶（變音處理）：「聽他們（鄰居）講說，昨天就在吵架了，附近住戶（變音處理）vs.記者，（兩個人平常關係不錯嗎），還可以啦就認識啦。」借錢被拒暴怒！新店男持刀揮砍 友人頭部20公分刀傷、警循線逮人。（圖／民視新聞）砍人的林姓男子，不是頭一回鬧事，去年11月，他疑似喝醉酒，拿著刀在同一條巷弄內閒晃，還與鄰居起爭執，甚至四處揮砍，鄰居家的門框還能看到刀痕。附近住戶（變音處理）：「（嫌犯）外地來的做工的趕不走，他們自己會吵啦亂拿東西。」嫌犯居無定所，宛如不定時炸彈！這回犯案被逮，附近居民還是很怕，他再度回來鬧事。原文出處：借錢被拒暴怒！新店男持刀揮砍 友人頭部20公分刀傷、警循線逮人 更多民視新聞報導不只崇尚鄭捷熱衷暴力！張文生前看6000筆性虐影像 加劇犯案意念持剪刀上捷運！女車廂問路人「要不要剪頭髮」 遭警帶下車最新／北投員警攔檢慘遭撞「閃避不及」眼、嘴受傷送醫民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
13處假日輕急症中心因應春節 健保署挹注16億鼓勵開診
為避免去（2025）年春節急診壅塞問題重演，衛福部今（15）日公布「春節醫療量能整備方案」，包括每日監測急診量能、患者分流、擴充醫療量能等。另外健保署也將挹注16億元，提供診察費、藥事服務費等100%加成獎勵，鼓勵基層診所和醫院在春節連假開診，並規定80%獎勵金要發給第1線工作人員。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
愛到卡慘死! 為愛頂罪被抓包 女連吃酒駕.頂替兩罪
社會中心／李豫翰、洪國凱 台北報導日前有一對情侶在信義區喝完酒後，開車回家路上在大安區跟其他車輛發生碰撞。員警到場，女友跟警方說車是她開的，還在員警指示下，先把車移到路邊。卻被對方駕駛戳破，是跟男友交換座位，而且一測之下，酒測值比男友還高，不但跟男友都被依公共危險移送，還因為愛頂罪，多一條罪名。逼逼逼，酒測器警報響起，眼前男子酒駕事證明確，但一開始卻是女友跳出來頂罪，被後方駕駛的行車紀錄器拍得一清二處。員警亮出行車紀錄器，清楚拍下一男一女下車交換座位的畫面，當場戳破這對情侶謊言。事情就發生在台北市大安區，男子酒駕肇事，陳姓女友為愛甘願犧牲，已經很狗血，但沒想到酒測一查，比男友還高！愛到卡慘死! 為愛頂罪被抓包 女連吃酒駕.頂替兩罪（圖／警方提供）郭姓男子跟陳姓男子撞車後，雙方立刻報警處理，警方到場後，坐在副駕的陳姓女友向員警聲稱車是自己開的。只是沒想到，現場處理完，警方請陳姓女友把車移到路邊後，酒測器一吹，才發現女子也酒駕，更被對方駕駛檢舉，抓包頂替男友。愛到卡慘死! 為愛頂罪被抓包 女連吃酒駕.頂替兩罪（圖／警方提供）兩人被依公共危險移送，只是女子不服、還申請提審，反控是員警叫他移車，卻被法官駁回，認為女子有判斷能力，自己喝酒不該開車。女子為愛頂罪不成，還比男友多一條罪名，只能說偷雞不著蝕把米。原文出處：愛到卡慘死？幫男友頂罪被抓包 女子酒測值也超標「罪加一條」 更多民視新聞報導最後檢查！大學學測今起登場 注意事項看這裡有水了！基隆麥金路破管搶修完成 預估下午3時前全面正常供水獸慾大發脫光硬扯「親妹內褲」 屏東18歲男亂倫未遂民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
台中烏日暗夜惡火！ 連燒12戶釀1死
中部中心／綜合報導台中烏日區光明路，15日晚間，發生死亡火警！由於巷弄窄小，加上當地為連棟住宅，火勢延燒迅速，一共波及12戶民宅，消防隊派出大量人車，將近2小時後將大火撲滅，但入內搜索時，發現一名被重物壓住的女子，已經明顯死亡，不幸罹難。刺眼的橘紅色火舌，不斷從房屋二樓竄出，現場一片混亂，單親母遭困火場不幸喪生 同居男友外出躲過火劫（圖／民視新聞）有人合力趕緊將瓦斯桶移至遠處避免爆炸，有些人把家當行李，通通拿到屋外，暗夜火警，住戶驚慌逃生。15日晚間10點多，台中烏日區光明路某巷內，一棟透天厝住宅傳出火警，因巷弄窄小，加上為連棟住宅，瞬間被熊熊烈火吞噬，一間接著一間延燒，一共波及12戶民宅，將近2小時後，火勢終於撲滅，消防人員入內搜索時，在疑似起火戶的2樓樓梯間，發現一名遭重物壓住的女子，趕緊將她移到屋外，但傷者已經明顯死亡。烏日惡火連燒12民宅 7戶無處可歸公所協助安置（圖／民視新聞）根據了解，死者是年約50歲的楊姓女子，有3個女兒、1個兒子，是一名單親媽媽，也是公所長期關懷對象，目前和男友同居，沒和孩子住，案發當晚同居人因為腳痛外出就醫，躲過火劫，事故造成12戶民宅受損嚴重，當中7戶住戶無處可歸，由公所協助安置，但大火無情，奪走一條寶貴性命，詳細事發原因，還需等完整火調報告，才能釐清。原文出處：台中烏日暗夜惡火！ 連燒12戶1女遭困火場不幸罹難 更多民視新聞報導新北地院火警！20歲女等老公開庭太無聊 竟噴酒精「火燒螞蟻」新北地院傳火警！ 20歲女等通緝男友太無聊 竟＂燒螞蟻＂遭逮新北泰山公寓竄火舌！多名住戶受困樓上 1人送醫民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
缺血！明日到竹北愛心樓捐熱血 送遊樂園免費入場券
為提升農曆年節前捐血量，新竹捐血中心與新竹縣政府警察局志工大隊，明（18）日將在竹北愛心樓舉辦 「捐血傳愛，守護生命！」捐血活動，為鼓勵年輕人捐血，當日完成捐血即贈送小叮噹科學主題樂園免費入場券、以及實用民生用品，現場還貼心備有薑湯、桂圓紅棗茶，讓民眾捐血暖心又暖胃。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
計程車綠燈驟停.紅線放乘客 被罰法令人超意外!
中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導台中市有機車騎士，目睹計程車，在交通繁忙的台灣大道上，無視於前方是綠燈，就讓乘客突然開門下車，實在很危險！這輛計程車，疑似路中驟停，又違規停在紅線上，騎士提供行車紀錄器畫面檢舉，不過，警方依據的開罰法條，劇情卻是超展開！小黃因未打方向燈挨罰。檢舉人提供的行車紀錄器畫面，前方號誌是綠燈，不過，這輛小黃就在打了右邊的方向燈之後，突然在路中間停下來，右邊車門打開了，一男一女的乘客，離開車子！檢舉影片還PO上網，網友註明，謝謝你的乘客，選這種鳥地方下車！小黃因未打方向燈挨罰。記者重回現場，這裡是台灣大道二段，與民權路口，車水馬龍的慢車道上，小客車與機車常常會爭道，如果遇到像那輛小黃，第一，是綠燈驟停，第二，是紅線臨停，第三，是起步不打方向燈，騎士們覺得，哪一樣最該被罰？警方解釋，前方是綠燈，小黃突然停下來，讓乘客下車，沒有明確法條可罰。臨停在紅線上，警方可以現場開罰，但不列在行車紀錄器的檢舉項目。只有小黃放客人下車之後，車子上路沒打方向燈，這一項違規事實可開罰！道交條例第42條：汽車駕駛人，不依規定使用燈光，處1200元以上，3600元以下罰鍰。其他小黃司機也規勸，台灣大道市區段，沿路幾乎都是紅線，別臨停，要找可行處停車下客，免得司機自己違規，乘客也好危險！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：計程車「綠燈驟停.紅線放乘客」沒被罰！ 被罰卻因「這法律」 更多民視新聞報導桃園龍潭"爆改四輪車"走快車道 網驚:這車升級版要18萬台中全年違規十大路口出爐 總計逾17萬罰單 罰金總額破億警攔查轎車違規 一查駕駛詐欺通緝犯還毒駕民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言