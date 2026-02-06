寒假實習不停歇 新北建教生接軌車廠累積即戰力

局長致贈建教生新春賀禮

局長致贈感謝狀感謝廠家協助培育優秀人才

局長赴BMW探訪東海高中建教合作學生

建教生向局長示範清潔引擎室

局長向建教生「拜師學藝」

局長在建教生引導下體驗清潔引擎室

寒假期間，多數學生暫別校園，但新北市建教合作學生仍持續走進產業第一線，累積實務經驗。農曆春節前夕，教育局長張明文今天(6日)前往BMW經銷商「尚德汽車股份有限公司」，實地關心東海高中建教合作學生在職場現場的學習狀況並送上新春賀禮，暖心勉勵這群汽車產業的未來頂尖生力軍。

教育局長張明文表示，新北市始終秉持「成就每一個孩子」的理念，持續打造更貼近產業趨勢的技職學習環境，目前合作企業超過500家，透過公私協力，讓學生提早接觸真實工作情境，在做中學累積經驗，回到校園學習再精進技術，期待能為臺灣產業培育更多具備國際競爭力的人才。

廣告 廣告

張明文局長說，尤其現在是缺才的時代，希望及早在學校就能培養優秀人才，透過實習、產學合作、建教合作各個方案，讓孩子儘早了解業界的真實狀況，能夠無縫接軌把專業技能及早學習，再配合學校的教育，培養出許多優秀的人才。

建教生陳楷泓同學分享，在師傅帶領下，能將學校所學的理論親手應用在進口車的維修保養流程，讓他對自己的修護技術更有成就感，也讓他對未來職涯更有信心，會把每一次實作都當成專業養成的重要累積。

教育局表示，新北市深耕建教合作邁入第56年，已培育超過10萬名各領域專業人才，透過產官學緊密連結，協助學生在求學階段練就關鍵技能，朝「畢業即就業、未來無極限」的目標穩健前進。