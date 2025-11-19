寒假將至！教育部發函大專院校 籲師生勿赴中參加統戰交流活動

有多所大學將於12月底開始放「史上最長」寒假，不少師生已規劃參加交流活動或實習。而教育部近日發函給各大專校院，提醒各校教職人員應避免涉及違反兩岸人民關係條例等相關法規。

教育部強調，支持兩岸之間的「良性互動」，但依據陸委會函示及《兩岸人民關係條例》規定，各校教職人員不得與中國的黨務、軍事或具政治性機關，有任何形式的合作行為，也提醒避免參與中國主導或呼應中方主張的活動。

教育部發函至各大專院校。圖／台視新聞

對於這項提醒，全教總理事長侯俊良覺得，「政治的部分很難去判斷」，與其單純禁止，不如強化教育人員對國家意識與相關觀念的認知，認為有些正向的教育交流本身未必是壞事。

教育部則指出，這次發函屬於例行性通函，並沒有禁止赴中國旅遊、學生交換或一般學術交流，而是提醒師生在參加兩岸教育交流活動時，應符合既有規範，避免觸犯法規。

台北／李承庭、王秋明 責任編輯／周瑾逸

