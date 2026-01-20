寒假將至！新竹巨城「變安親班」畫面曝 官方笑：記得回家

生活中心／倪譽瑋報導

百貨內湧學生潮，巨城小編打趣「安親班不含過夜服務」。（圖／翻攝自 Big City遠東巨城購物中心 臉書）

今（20）日是許多學校的休業式，新竹知名大百貨「巨城」的官方粉專發文分享，今日百貨內湧入好多學生，開玩笑地形容，商場變成「安親班」了，提醒家長「本中心不含過夜服務，請家長於閉店前將小朋友領回」，小編幽默的口吻讓網友們紛紛笑翻。

Big City遠東巨城購物中心官方小編，20日PO出照片表示「同學們，放假嗎？」似乎是因為許多學校休業式，眾多學生紛紛湧入賣場，只見百貨中被學生們擠爆，小編對此笑稱「巨城理財安親班，正式開幕囉！每天 1100-2200 提供安親服務，若家長們上班時間無法配合，可先送至接待大廳星巴克。」

20日的巨城百貨內，學生人潮相當多。（圖／翻攝自Big City遠東巨城購物中心臉書）

之後的發文中，官方似乎是要提醒大家，逛完百貨記得回家，再貼出「巨城安親班公告」表示，因應休業式，同學大量出沒，「本中心不含過夜服務，請家長於閉店前將小朋友領回，謝謝各位家長配合。」

貼文底下，許多人紛紛被小編的幽默笑翻，「新竹最大間的安親班」、「帶著爸媽給的零用錢往巨城出發，一定就會遇到很多認識的同學朋友了」、「不用去領，吃飽喝足，玩開心了他們自己會回家」、「等等去領回高中生，順帶結帳安親班內讓孩子目不暇給的甜品。」

