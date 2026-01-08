寒假工讀 台南150人爭27職缺

115年各大學寒假為58到65天，為歷年來最長一次，台南市政府推出「大專青年學生公部門寒假工讀計畫」，19個局處共釋出27個工作機會，8日上午在永華市政中心舉辦現場報名及面試，近150名學子到場爭取機會，甄試現場氣氛熱絡，參與的學子都希望能爭取到這項工讀機會，賺學費並為鄉親服務。

研考會表示，此次寒假工讀工作內容多元，涵蓋行政文書、社群經營、旅遊導覽、防疫行政、資料彙整與政策協力等，報名資格為「設籍台南市或就讀於台南市的國內各大專院校及研究所之在學學生」，均可依自身興趣、專長選擇報名適合的寒假工讀機會。

這項工讀計畫採現場報名、審件面試辦理，到場參與面試的青年學子都攜帶個人在校相關資料參與各局處面談，展現自己對公共服務與職場實務的積極態度。

一名學生分享，第一次參與市府工讀機會面試，希望藉寒假工讀來充實自己，賺取學費、生活費，更期待了解政府運作方式，作為未來就業探索的參考。

市長黃偉哲表示，市府持續打造青年友善的公共參與環境，面對史上最長寒假，是青年理解行政運作，同時賺取學費的絕佳時機，期盼青年把握良機學習，從了解公共事務走向實踐，未來成為政策共創夥伴。

研考會表示，此次兼顧青年求知與工讀的需求，也讓市政能更貼近青年觀點與創意，激發城市治理的新活力。本次面試錄取結果預計10日於研考會官網及「台南青年資訊平台」臉書粉絲專頁公告，另行通知錄取者12日報到。