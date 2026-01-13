寒假必逛！航海王25週年特展、蠟筆小新35週年互動展同步開跑

（圖／品牌提供）

2026年開春，兩大經典動畫IP同步在台北掀起回憶殺！《ONE PIECE EMOTION航海王動畫25週年紀念特展》首次移展海外來到台灣，於國立臺灣科學教育館盛大登場，從巨大五檔魯夫裝置、和之國篇、蛋頭篇到新四皇篇，完整回顧魯夫與夥伴們一路走來的熱血航程；另一邊，《蠟筆小新》35週年特展也於華山1914文創園區展開，打造近400坪沉浸式互動空間，

首次移展海外來臺展出的超人氣動畫展覽「ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展」，即日起至4月6日於臺北「國立臺灣科學教育館」正式開展。

廣告 廣告

（圖／時藝多媒體提供）

本次展覽內容集結「航海王」動畫25週年來的幕後秘辛與眾多精彩篇章，除了科教館大廳上空超震撼的巨型「五檔魯夫」亮點裝置外，展區內更以「航海王電視動畫25週年區」、「和之國篇區」、「蛋頭篇區」到「新四皇區」分為四大主題，一步步帶領著觀眾重溫動畫經典。同時又細分出十一大亮點內容，觀眾將透過精彩的動畫畫面，回顧魯夫與夥伴們在無數次相遇與別離、戰鬥與友情的感動瞬間；欣賞動畫師滿腔熱情創作的大量畫稿，近距離感受動畫製作的生命力；展覽限定播映長達2分30秒魯夫對決海道的最終激戰影片，以及新型和平主義者熾天使「S-蛇」也將現身展場並搭配AR互動實境體驗，讓粉絲親眼見識「S-蛇」的精彩招式。最後紅髮傑克、黑鬍子、巴其等新四皇角色也將震撼登場，並以特別的獨家影片帶領觀眾再次回味魯夫的偉大旅程。

展期間凡觀展結束於展場出口處櫃臺現場加入「時藝會員」或「填寫問卷」，即可免費獲得限量好禮「航海王膠卷透卡」一張（兩款隨機發送一款），數量有限贈完為止。

（圖／時藝多媒體提供）

全臺最美山林燈節！台南龍崎《空山祭》聖誕節登場，沉浸式冬夜旅程、6大亮點一次看！

另外一個展覽則是《蠟筆小新》35周年特展，即日起至4月4日於華山1914文化創意產業園區登場，本次展覽打造兩層樓、佔地近400坪的沉浸空間，規劃10大完整主題展區，除了重現《蠟筆小新》多部劇場版的經典場景、特設主題博物館，更秘密開啟終極挑戰任務，帶來一場驚險刺激的高互動跨時空冒險。

（圖／品牌提供）

現場完整串聯漫畫、動畫以及多部電影精華橋段，展區開場即由「野原家客廳」的介紹影片揭開序幕，除了重現原汁原味的生活場景，影片更特別邀請台灣官方配音員為小新、廣志與美冴獻聲，彷彿推開家門就聽見野原一家日常對話，將瞬間喚醒童年記憶，正式展開這趟時空冒險。

展覽融合互動遊戲、光影視覺與環繞音效，生動重現《蠟筆小新》笑中帶淚的代表性場景，包括野原家客廳、外星太空船、未來城市、夢之世界、森林探險、忍者村、康達姆機器人、「台北特攝區」、以及「小新的時光之旅」與「小新博物館」。全區以遊戲體驗與場景重現開啟多重感官體驗，同時引領觀眾回顧經典電影，透過深入介紹35年來作品發展與多元面向，全面認識這個陪伴世代成長的經典 IP，並在交織歡笑與淚水中走進小新的奇想世界。

（圖／品牌提供）

INFO

ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展

展覽地點：國立臺灣科學教育館 7樓南側特展室

展覽日期：2026/1/10至2026/4/6除夕休館、週一不休館

營業時間：10:00至18:00（17:30停止售票及入場）

蠟筆小新 玩轉！時空大冒險 互動體驗展

展覽地點：華山1914文化創意產業園區 中4B

展覽日期：2026/1/10至2026/4/4除夕休館

營業時間：10:00至18:00

原始連結

看更多 CTWANT 文章

小櫻花來台喝咖啡！和店貓合照引粉絲朝聖，LE SSERAFIM低調逛台北意外成旅遊指南！

COER跟著走就對！CORTIS台北行程超在地，公館、師大夜市、全糖珍奶成話題！

馬年送禮不踩雷！2026馬年高顏值春節禮盒，望月、伯朗咖啡、LADY M⋯一次送進心坎裡！