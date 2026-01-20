寒假打工不踩雷 北市教育局彙整學生勞權16問

「臺北市學生打工勞權常見問答」建立基本勞權觀念，讓學生安心上工、不踩雷

隨著學期即將結束，許多學生在寒假期間投入打工行列，為協助學生在求職與打工過程中正確認識自身勞動權益，避免因資訊不足而影響工作安全與權利保障，臺北市教育局特別推出「臺北市學生打工勞權常見問答」，提醒學生在寒假打工前先建立基本勞權觀念，安心上工、不踩雷。

臺北市教育局技職教育科陳秉熙科長說明，「臺北市學生打工勞權常見問答」包含5大主題篇章，透過基礎知識篇、保險篇、申訴與諮詢篇及其他常見問題篇彙整共16項常見問答，再加入勞動部求職7不3要原則的小提醒篇，讓學生在基礎勞權知識、保險、職場性騷擾與霸凌申訴、休假與加班及職業安全等面向，避免因缺乏勞動法規知識而不知如何尋求協助。「臺北市學生打工勞權常見問答」針對學生最關心的議題加以整理，協助學生釐清像是「我是工讀生，我如果被老闆裁員，也有資遣費可以拿嗎？」或「我在餐廳打工不小心摔破店裡的盤子，老闆可以扣我薪水嗎？」等問題，建立學生基礎勞權識能，強化學生自我保護能力。

陳秉熙科長並表示，為讓學生在校內可獲得即時協助，各校指派專責處室設置「學生打工諮詢單一窗口」，提供學生與打工有關的初步諮詢與協助，成為學生校內第一線的支持管道；同時，也鼓勵學生在打工前向各校窗口人員通報，並由學校窗口人員提供「臺北市學生打工勞權常見問答」等勞動權益相關學習輔助資源，協助學生建立正確勞權觀念，在打工前熟悉基礎勞權知識。

臺北市教育局提醒學生，在打工前主動了解相關規定，若遇到勞動權益受損情形，可善用勞工主管機關及學校資源，即時尋求協助。「臺北市學生打工勞權常見問答」已經上架在臺北酷課雲多元教育專區，親師生可下載參考。