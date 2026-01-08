寒假打工旺季暗藏風險 高市少年警籲防詐拒毒、重視交通安全

隨著期末考落幕，學生迎來長達一個月的寒假，高雄市政府警察局少年警察隊提醒，寒假不只是放鬆充電的時刻，也是青少年打工最密集的時期，卻同時潛藏詐騙、毒品與交通安全等風險。警方呼籲學子在體驗社會生活之餘，更要提高警覺，別讓一時疏忽為人生留下遺憾。

少年警察隊指出，詐騙集團近期頻繁在 Facebook、Threads、Instagram 等社群平台張貼「高薪、現領、免經驗」的徵才廣告，實際上多為誘騙陷阱。常見手法包括要求提供銀行帳戶、提款卡，或協助「領錢轉交」、「操作虛擬貨幣錢包」。警方提醒，只要涉及寄出卡片、交付密碼，或薪資明顯高於市場行情，幾乎可判定為詐騙。一旦帳戶被列為警示戶，不僅可能面臨刑責，還須承擔高額賠償，切勿因小利而淪為詐騙集團幫兇。

↑圖說：寒假即將到來，少年隊前往各學校校運會、園遊會進行反毒、反詐騙宣導。（圖片來源：高雄市少年警察隊提供）

在反毒方面，警方特別示警近期流竄的新興毒品「依托咪酯」（Etomidate）。這類被稱為「喪屍菸彈」的麻醉藥品，常偽裝成電子菸油，吸食後可能出現劇烈顫抖、意識混亂，嚴重者甚至導致呼吸衰竭、危及生命。警方提醒，寒假聚會務必遵守「不飲用離開視線的飲料、不嘗試不明來源菸品」原則，面對同儕誘惑要堅定拒絕，勇敢說不。

此外，寒假夜遊、結伴出遊機會增加，少年警察隊強調，未成年無照駕駛或因同儕起鬨進行競速、壓車等危險行為，是重大交通事故的常見原因。寒假期間，警方將結合刑事、交通警察及各分局，加強青少年易聚集路段的巡邏與取締，呼籲學生切勿以身試法，危害自己與他人安全。

↑圖說：高雄市少年隊深入校園宣導新興毒品威脅。（圖片來源：高雄市少年警察隊提供）

少年警察隊隊長陳仁正表示，打工是培養責任感與社會經驗的好機會，但前提必須合法、安全。他也呼籲家長多留意子女交友狀況及異常金錢往來，若發現疑似遭遇詐騙或毒品誘惑，應立即撥打「165反詐騙專線」或「110」報案求助。少年警察隊將持續走入校園與社區宣導，並透過官方粉絲專頁提供防詐、反毒與反霸凌資訊，陪伴青少年度過平安充實的寒假。

