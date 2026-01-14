寒假打工要小心 嘉縣府勞青處提醒「3要、7不」

嘉義縣政府。（圖取自google地圖）





嘉義縣府勞青處指出，近來不少詐騙案件鎖定青年族群，特別是透過社群平台宣稱「海外短期打工、輕鬆賺高薪」，實際卻暗藏風險，特別提醒青年朋友，在寒假求職與打工過程中，務必建立正確的自我保護觀念，切勿因急著賺錢或出國體驗而輕信來路不明的工作機會。

勞青處表示，寒假即將到來，是許多青年朋友投入打工、累積社會經驗的重要時機，然而近年求職詐騙手法不斷翻新，除常見的假職缺、高薪誘騙外，近期更出現以「海外打工」、「出國實習」、「包吃住、高報酬」為名的詐騙案例，引誘青年提供個資、繳交費用，甚至誤入非法工作，對青年人身與財務安全造成嚴重風險。

嘉義縣政府重視青年求職安全，115年將規劃辦理22場次巡迴劇團演出，以貼近青年生活的方式，走入校園與社區，提醒學生及初入職場的青年族群，寒假打工前務必提高警覺，牢記求職防詐重點，做好「3 要準備、7 不原則」，避免因一時疏忽而誤入詐騙陷阱。提醒青年朋友，求職前一定要先做好「3 要準備」：要蒐集公司資料、要告知親友工作地點、要檢視職缺內容是否合理，多一分查證，就能少一分風險。

此外，在面試與應徵過程中，更要牢記「7 不原則」：不繳錢、不購買、不簽約、不辦卡、不離身、不飲用、不非法工作。只要對方要求先付費、保管證件、從事不明或違法工作，都應立即拒絕並提高警覺。

勞青處長陳奕翰進一步提醒，在簽署任何契約前，務必詳閱內容，並事先查詢公司是否依法立案，確認徵才資訊真實性；若對工作內容或徵才資訊有疑慮，請撥打求職防騙諮詢專線 05-3621165，或至「台灣就業通」網站查詢。相關就業問題亦可洽詢勞青處青年發展科05-3620123分機8847、8844。

