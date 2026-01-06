寒假打工詐騙激增 50% 「快速錄取、標榜高薪」常見手法曝光

打工趣平台發現近期打工詐騙案件激增 50％，打工趣首創 AI「詐騙工作雷達」，打造安心求職環境。（圖／打工趣提供）

大專院校寒假陸續展開，許多學生開始尋找寒假打工兼職機會，然而打工平台「打工趣」發現近期打工詐騙案件激增50％。根據趨勢科技於今年 8 月公布的調查，超過58%受訪者曾收到打工詐騙簡訊或電子郵件，常見手法包括假冒職缺廣告、要求預付款項，或誘導下載可疑應用程式，已成為常見的求職陷阱。

常見的求職詐騙警訊包括：職缺來源不明，卻聲稱「快速錄取」；要求先支付「培訓費」、「保證金」；標榜高薪，但工作內容說明模糊不清；透過私人通訊軟體邀約面試或直接入職。

打工趣執行長林偉立表示，近年網路打工詐騙手法不斷翻新，而寒假是求職高峰期，也是詐騙高峰期，「我們在寒假前的職缺審核過程中，就已發現多起疑似詐騙案例，包含以緬甸或其他海外IP刊登虛假職缺、偽造公司登記資料進行認證等情形。這類職缺往往在社群散布或導引至LINE私訊，並以「輕鬆高薪」「彈性上班」等條件吸引學生上鉤，誘使提供個資或支付費用，讓急於找工作的學生承擔極高風險。」

近年詐騙集團不僅能完整複製正版企業職缺，更常透過話術與心理誘導進行二次詐騙，使求職者在初期難以察覺異常。為協助學生在寒假求職高峰期降低風險，打工趣團隊開發「詐騙工作雷達」，以被動防禦轉向主動偵查為設計核心，不同於傳統反詐騙工具，僅停留在「黑名單比對」或「關鍵字掃描」，進一步導入AI深度語意分析與數位誘餌技術，回應當前詐騙手法快速進化的現況，協助使用者提前辨識潛在風險。

台灣首創的AI 「詐騙工作雷達」工具，會員可於打工趣網站與App中免費使用。「詐騙工作雷達」採用三層防禦與偵查架構。第一層為即時過濾機制，透過動態更新的關鍵字庫，快速辨識詐騙術語與境外用語，有效攔截80%常見陷阱；第二層進行語意深度分析，即使職缺內容未出現明顯敏感字詞，仍能從語氣與描述邏輯中，判斷是否存在高薪誘騙或規避平台監控等異常意圖；第三層為主動偵查機制，針對看似正常的職缺進一步比對對話紀錄，揪出在轉往 LINE 等私下通訊後才出現的投資、洗錢等非法誘導行為。

打工趣「詐騙工作雷達」目前已於打工趣官網及 App 開放使用，提供學生與打工族在求職過程中更即時、主動的安全防護。打工趣也提醒求職者，在尋找兼職工作時務必保持警覺，「合法的工作機會，不會要求求職者先行付費，也不應要求提供銀行帳號、金融卡或身分證件等敏感個資。 若遇到疑似詐騙職缺，應立即停止聯繫，並在平台上進行檢舉，同時可向相關主管機關反映。

林偉立進一步指出，求職詐騙對於工作經驗不多，尤其是第一次找工作的學生而言更具威脅。希望透過平台審核員的事前把關，以及AI工具的提醒機制，協助使用者避開不安全職缺，降低學生因資訊不對稱而誤觸詐騙的機率，讓求職環境更安心。

