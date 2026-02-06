寒假掀「割包皮潮」！醫揭真相：孩子長大恐「勃起疼痛」一生

寒假期間泌尿科與小兒外科門診掛號數激增，大批家長趁著假期帶孩子處理包皮問題。然而第一線醫師集體發出警告，門診中許多孩子其實根本不需要動手術，這波手術潮背後恐怕是過度行銷與家長焦慮交織的結果。

寒假期間泌尿科與小兒外科門診掛號數激增，大批家長趁著假期帶孩子處理包皮問題。 （示意圖／Pixabay）

醫學專家強調，真正符合手術指徵的情況僅限於包莖嚴重無法上翻且排尿受阻、反覆發生嚴重的包皮龜頭炎、緊急突發的嵌頓性包莖，以及因包皮問題導致明確併發症。若孩子只是單純包皮稍長，但能自行翻開清洗且無反覆感染，醫師建議真的不必急著動手術。

根據《三立新聞網》報導，台灣泌尿科名醫、知名診所院長李嘉文醫師曾提醒，門診中常有家長帶著孩子要求「割好割滿」，但若患有尿道下裂、隱匿性陰莖或陰莖發育異常等三種情況，貿然手術恐造成不可逆傷害。其中尿道下裂患者未來重建尿道需用到包皮，若先割掉將面臨「無皮可用」的困境；隱匿性陰莖屬於結構問題，盲目割除會導致陰莖縮短。

根據多份醫學觀察與泌尿科醫師透露，門診中其實有百分之二十五到百分之六十的家長會被醫師「勸退」。一名擁有四十多年臨床經驗的小兒外科醫師坦言，常看到父子檔一起來諮詢，但經過檢查後發現真正非割不可的孩子其實並沒有想像中那麼多。

彰化秀傳紀念醫院泌尿科王志仁醫師也曾指出，許多包莖情況會隨青春期發育自然改善，若無反覆感染，長大後再動刀反而更精準。有醫師直呼，四、五歲就被洗腦非割不可，這完全不符合醫學常識，這種焦慮多半源於網路資訊的過度渲染。

包皮具有保護與潤滑功能，絕非可以隨意切除的贅肉。 （示意圖／Pixabay）

醫學研究指出，包皮具有保護與潤滑功能，絕非可以隨意切除的贅肉。手術雖然普及，但風險不容小覷，包括出血、感染及術後水腫。若切除過多，甚至可能引發成年後勃起疼痛或陰莖彎曲。專家直言，要把包皮切得精準漂亮是考驗技術的活，不是越簡單就越安全。

近年來各大醫療機構在寒暑假加開手術名額，主打「冬天傷口不感染」、「假期長好照顧」等訴求。這種衛教宣傳讓許多父母產生錯覺，認為割包皮有時效壓力，甚至演變成一種寒假必備的待辦清單。面對診間湧入的家長，多名資深醫師忍不住說實話，時間從來不是決定動刀的關鍵。

數據顯示，超過七成的發炎源於清潔不當而非包皮過長。多數專業醫師的建議始終一致，只要能翻、能洗、沒有反覆感染，就不必急著動刀。當「割包皮黃金期」被過度渲染成行銷口號時，家長更該冷靜思考，醫師在診間最神聖的職責往往不是推銷手術，而是替孩子在那不必要的一刀前勇敢踩下剎車。

