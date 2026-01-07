寒假支持國片！文化幣推結伴看早場 加碼歐趴金100點

文化部宣布今年文化幣自元旦開放領用至今僅1週，已有55.7萬人領取，領取率達27%，消費金額累計5870萬元。今年度文化幣將13至15歲納入常態化發放對象，使得13至22歲青少年每人皆可領取1200點。

文化幣推結伴看早安場國片，加碼歐趴金100點過好年。（圖／文化部提供，下同）

為持續推廣文化幣使用，文化部規劃在今年4季分別聯手4大IP代言，首波活動由「黃阿瑪的後宮生活」現身號召。文化部特別針對寒假期間推出期間限定加碼方案，鼓勵青少年結伴進電影院觀賞「青春早安場」國片，祭出「消費滿350點回饋200點」的優惠。

文化部指出，在期末大考衝刺後，寒假是最適合學生與家人好友走進戲院支持臺灣電影的黃金檔期。為鼓勵青少年善用假期早晨與親友相揪看國片，文化部在3月31日前推出加碼方案，除原本全時段看國片消費2點送1點、結伴看國片滿350點送100點外，觀看早場國片將加碼獲得「青春早安場」消費滿350點再回饋100點「歐趴金」。

文化部表示，早場國片定義為中午12點以前場次，觀眾消費350點可獲得200點回饋，且回饋次數無上限。此優惠旨在迎接史上最長寒假，祝福大家事事都歐趴過好年。

寒假期間國片類型多元豐富，文化部介紹，劇情片包括以女囚們養育幼子、相濡以沫情誼為主軸的感人催淚作品《陽光女子合唱團》，臺印合拍的奇幻動作喜劇片《叫我驅魔男神》，獲得第62屆金馬獎「最佳動作設計」獎的《恨女的逆襲》，充滿校園青春的《愛的戀習生》，以及結合愛情與靈異元素的《啵me之我的青春住了鬼》等。

紀錄片方面則有重溫113年世界棒球12強賽中華隊逆襲奪冠、上映首日就賣破862萬元的《冠軍之路》，描繪臺灣民間信仰的《三清:有祢我不怕》，海洋文學作家夏曼・藍波安的《大海浮夢》，以及記錄高山協作員人生故事的《高山遊民》等作品。

春節檔期將有2部賀歲電影接棒上映，包括九把刀導演新作《功夫》，融合動作、奇幻、友情與懸疑，斥資上億臺幣製作的年度重磅熱血鉅作。另1部為《孤味》導演許承傑的新作《雙囍》，聚焦新舊世代婚俗觀念的衝突與矛盾，在笑淚之中探索家庭的意義，療癒人心。

文化部呼籲，無論是年節團圓、返鄉聚會或大考後想好好放鬆，鼓勵青少年朋友把握活動期間「揪起來」走入實體戲院看國片、拿回饋，與親友一同支持臺灣電影，讓國片陪你迎新春、過寒假、考試歐趴。

