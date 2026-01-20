寒假旅遊小心國內外疫情 腸病毒未歇、出國「這些疫情」不可鬆懈

寒假旅遊旺季到來，疾管署提醒民眾無論國內活動或出國旅遊，都應留意腸病毒、流感、新冠與登革熱等疫情，提前做好防疫準備。（攝影 / 胡智凱）

寒假到來，不少家庭安排返鄉或出國旅遊行程，不過國內外多種傳染病疫情仍在流行。

疾管署提醒民眾，無論是在國內活動或規劃海外行程，都應提高警覺、做好防疫準備，避免在假期期間成為病毒的下一個目標。

國內腸病毒仍有風險，校園與家庭須提高警覺

雖然目前並非腸病毒傳統流行高峰期，但國內近期仍出現校園群聚感染事件。日前高雄市某私立國小通報腸病毒群聚，多名學童出現疑似症狀，部分班級因此停課並改採線上教學。衛生單位指出，腸病毒傳染力強，在幼童密切接觸的校園與家庭環境中，仍可能迅速擴散。

疾管署表示，腸病毒常見症狀包括發燒、喉嚨痛、口腔潰瘍及手足口病等，部分型別可能引發腦炎、心肌炎等重症，甚至危及生命。近年監測也顯示，腸病毒流行已逐漸「全年化」，即使在秋冬季節，仍可能持續出現零星或群聚病例。

疾管署提醒，孩童出現疑似腸病毒症狀時，務必落實「生病不上學、不外出」原則，並儘速就醫。症狀出現後的前5至7天為傳染力最高時期，家長、學校與托育機構應加強環境清消與手部衛生，降低假期期間家庭與社區傳播的風險。

寒假出國旅遊旺季：全球多種傳染病仍活躍

隨著寒假展開，國人出國旅遊人數增加，疾管署20日指出，民眾出國前應先了解目的地疫情，並於出發前2至4週至旅遊醫學合約醫院接受專業諮詢，評估疫苗接種及預防用藥需求，以保障自身健康。

近期全球流感活動度仍高，鄰近國家與地區如日本、韓國及香港雖呈現下降或波動趨勢，但仍處於相對高點；西亞、南亞、東南亞、歐洲、北非、美洲及加勒比海地區則持續流行。新冠病毒方面，全球陽性率略有上升，日本、香港、菲律賓及美國等地疫情皆呈上升趨勢。

此外，全球麻疹疫情持續，近2個月美國、加拿大、越南、印尼、澳洲、紐西蘭及以色列等國陸續通報病例。疾管署提醒，規劃前往上述國家或地區的民眾，可先評估接種相關疫苗，旅途中落實勤洗手、咳嗽禮節，進出人多且空氣不流通場所時佩戴口罩，降低感染呼吸道疾病的風險。

登革熱、瘧疾持續流行，防蚊與用藥評估不可少

在蟲媒傳染病方面，疾管署指出，美洲地區登革熱及屈公病疫情仍持續；亞洲鄰近國家如柬埔寨、印度、泰國、印尼、馬來西亞、越南及中國等地，也持續有登革熱病例通報。民眾前往相關地區時，應穿著淺色長袖衣物、使用政府核可的防蚊藥劑，並選擇設有紗窗、門的旅宿，以降低蚊蟲叮咬風險。

瘧疾目前仍是全球重要公共衛生問題，除非洲外，亞洲的印度與印尼等國也持續通報病例。

疾管署呼籲，前往瘧疾流行地區的民眾，應至少提前一個月至旅遊醫學門診評估是否需服用預防性用藥，並依醫囑完整服藥，避免返國後才發病。

飲食與返國後健康監測同樣重要

疾管署也提醒，旅途中品嚐當地美食時，務必注意飲食衛生，選擇環境清潔、具信譽的餐飲商家，用餐前以肥皂正確洗手，避免生食、生飲，以減少感染霍亂、A型肝炎、諾羅病毒等食媒傳染病及腸病毒的機會，並避免攜帶未完整接種疫苗的幼童前往小兒麻痺症流行地區。

旅途中或返國後若出現不明原因發燒、腹瀉、嘔吐、出疹、黃疸、關節痠痛等症狀，或入境時有不適情形，應主動告知機場檢疫人員，並配合防疫措施。返國後21日內出現相關症狀，也應儘速就醫並告知旅遊史；部分傳染病潛伏期甚至長達數月，若身體不適仍應主動向醫師說明近期旅遊與接觸史，以利診斷。

寒假出國旅遊人潮增加，疾管署建議出發前2至4週至旅遊醫學門診諮詢，評估疫苗接種與防蚊、防疫措施。（圖片來源 / 疾管署提供）

疾管署強調，寒假旅遊放鬆之餘，防疫意識不可鬆懈，無論是在國內活動或海外旅遊，做好基本防護，才能平安過假期。

(原始連結)





