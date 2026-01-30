寒假春節出國旺季 移民署籲：勿攜豬肉製品入境 違者重罰

移民署宣導防堵非洲豬瘟製作防疫圖卡。圖為機場旅客照。（示意圖／本報資料照）

農曆春節期間返鄉探親與出國旅遊人潮增加，邊境防疫風險隨之升高。移民署表示，將持續於各國際機場、港口及郵輪碼頭，配合農業部動植物防疫檢疫署執行相關邊境防疫作業，提醒國人、新住民及入境旅客，務必遵守防疫規定，切勿自國外攜帶豬肉及其相關製品入境。

移民署表示，非洲豬瘟相關的檢疫查驗、裁罰與專業判定，由農業部動植物防疫檢疫署依法辦理；移民署則依權責負責入出境人流管理、身分查驗及通關秩序維護，並於第一線配合檢疫機關落實邊境防疫措施。

移民署指出，去年檢疫機關在國際機場及港口共查獲144起違規攜帶豬肉產品入境案件。日前，5名外籍旅客搭乘義大利籍郵輪「歌詩達莎倫娜號」來台，因未留意防疫規定，誤將郵輪上含有豬肉製品的食品攜帶下船，經農業部動植物防疫檢疫署查獲並依法處置，最終未能入境。移民署呼籲，旅客如對攜帶食品是否符合規定存有疑問，應於入境通關前主動向防疫檢疫人員洽詢，以免影響行程與自身權益。

