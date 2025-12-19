寒假春節旅遊旺季將至 品保協會提醒選合法旅行社享三層保障

寒假及春節連假旅遊旺季即將來臨，不少民眾規劃出遊時，最擔心報名後遇上旅行社倒閉、團費求償無門。中華民國旅行業品質保障協會提醒，只要選擇合法立案、具保障機制的旅行社，即可享有完整的「三層保障」，大幅降低旅遊風險。

品保協會指出，第一層保障來自合法旅行社必須投保的履約保證保險。自今年起，相關法規提高保險金額，綜合旅行社最低須投保新台幣八千萬元，甲種旅行社一千五百萬元，乙種旅行社八百萬元，若不幸發生倒閉情事，旅客已繳交的團費可依法獲得理賠。

第二層保障則是品保協會提供代償機制。凡參加品保協會會員旅行社的旅客，另享有最高新台幣一億元履約代償保障，可彌補保險理賠不足，強化消費者權益。

第三層則為協會實務協助。當旅行社倒閉或發生重大旅遊糾紛時，品保協會將主動介入，協助旅客與保險公司及海外合作旅行社協調處理，減輕消費者面對繁複程序壓力。

針對近期部分旅行社解散或遭撤照引發關注，品保協會表示，屬於市場正常汰換，旅客權益仍可獲得保障。協會呼籲民眾，報名前務必查詢合法旅行社名單，避免誤信非法招攬，才能安心出遊、快樂返家。