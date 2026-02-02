寒假春節旅遊旺季 陸委會提醒赴港澳留意當地法規禁令及可能風險

【記者 張達威／台北 報導】香港、澳門是國人出境旅遊的熱門地點，因應寒假與即將來臨的春節旅遊旺季，大陸委員會表示，港澳法令對於入出境可以攜帶的物品與台灣的規範不同，提醒民眾前往或過境港澳，切勿攜帶瓦斯防狼噴霧器、電擊棒、伸縮警棍、手指虎、彈簧刀、梳子刀等，避免觸法而影響既定行程。

陸委會說明，考量港澳情勢變化及當地法令規定與執法趨勢，目前香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號，建議民眾避免非必要旅行，且須留意當地法規對人身安全及權益之可能風險，並注意個人及隨身物品安全。例如手機、個人電腦是否存有可能被搜查或沒收、甚至入罪的內容，建議在台先備份後刪除。倘在港澳期間遇急難事件，可撥打陸委會香港辦事處(駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」；24小時緊急聯絡電話：852-6143-9012）或陸委會澳門辦事處(駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」；24小時緊急聯絡電話：853-6687-2557）尋求協助。

陸委會指出，國人赴港澳前宜審慎評估前往或過境港澳行程及風險，相關資訊可參閱陸委會官網設置的「陸港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」、「國人赴陸港澳風險專區」、「政府因應『港版國安法』專區」，並於出發前至陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」系統(網址：https://www.mac.gov.tw/cp.aspx?n=015A70099E11C8A8)進行登錄。有關禁止攜帶入境港澳的物品，可參閱香港警務處網頁 (網址：https://www.police.gov.hk/ppp_tc/)、香港海關網頁(網址：https://www.customs.gov.hk/tc/home/index.html)、澳門海關網頁(網址：https://www.customs.gov.mo/cn/customs1.html#customs1_2)。（示意圖／Unsplash）