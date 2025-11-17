寒假春節飛日本 全家一起幸福出遊

明年春節一口氣放 9 天，再加上孩子的寒假，正是全家一起放鬆、玩樂的絕佳時刻。不出國真的太可惜！現在先把機位、住宿、行程訂好，等假期一到，就能帶著輕鬆愉快的心情，開啟一段久違的家庭旅行。

關西大阪城風情

日本一向是台灣人最愛的旅遊國度，各地都有不同魅力。維珍旅行表示，最南端的沖繩，一直廣受親子族群喜愛，距離近、花費相對親民，又有滿滿異國感。若選 2/15 小年夜出發的沖繩 4 天行程，不趕路、天數剛剛好，爸媽輕鬆，小孩玩得更盡興！今年最受矚目的亮點，就是嶄新登場的 Junglia Okinawa 侏羅紀叢林樂園，恐龍、冒險、自然體驗一次全包。再加上經典必訪的海洋博公園、海豚秀、沖繩美麗海水族館，絕美好逛的北谷町美國村、宛如希臘小島的瀨長島，以及能大啖海味的系滿漁市場，無論大人小孩都能在這裡玩到欲罷不能。

北海道破冰船體驗

若想保留傳統過節儀式、又想出國走春旅行，2/19 年初三出發的關西行程就是完美解方！按照台灣習俗，除夕在家吃團圓飯、初一祈福、初二回娘家，到了初三再輕鬆飛出國，節奏剛剛好。關西 5 天行程特別適合三代同遊，去環球影城暢玩、大人小孩一起戲雪、或在溫暖的溫泉裡徹底舒緩一整年的疲累。加上入住五星級飯店，美食、散策、血拼、拍照一次滿足，是那種一家人會在回程時露出滿意微笑的旅程。

東北藏王樹冰

當然，日本冬季魅力遠遠不止於此。北海道有破冰船穿越結冰海面、雪地釣魚、雪燈節等夢幻體驗，小朋友一定超興奮；東北的銀山溫泉街、藏王樹冰、雪屋與冰釣宛如走進童話世界；九州則可以找人氣熊本熊、戲雪、採草莓、吃螃蟹，每天都精彩又療癒。

採草莓體驗

今年寒假春節，不管想玩雪、泡湯、吃美食…，日本都有適合全家人的旅程。趁早規劃，現在就把屬於你們全家的快樂旅行排入行事曆吧！