寒假更有意義 花蓮中正國小學防災

學童練習CPR

提升學童的防災意識，花蓮縣立中正國小與中華民國紅十字會合作，舉辦為期四天的「人人強韌防災營」，帶領孩子認識不同的災害類型、學習準備緊急避難包，並在模擬情境中，練習各種可能的狀況與應對方式。



花蓮近年來遭逢地震、洪災等，再加上前陣子發生的隨機傷人事件，顯見防災意識與自保能力是相當重要的，中正國小學務主任李政謙表示，這次的營隊，以實務操作的方式，讓孩子學習防災、避災以及應對方式，培養孩子的關鍵能力。六年級的楷奕就說，營隊學到很實用的急救知識，萬一身邊有人突發意外，他就可以從容應對了。



「人人強韌防災營」由紅十字會協助規劃，並由長庚大學7位學生入校擔任「教練團」，同時，學校也獲得紅十字會捐贈的AED（自動體外心臟電擊去顫器）與教學教材，強化學校的防災能量。