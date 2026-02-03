寒假棒球育樂營登場 周春米開球力挺基層

▲屏東縣府在縣立棒球場舉辦「115年屏東寒假棒球育樂營」。（圖／屏東縣府提供）

[NOWnews今日新聞] 為推動基層棒球發展、培養學童運動習慣與團隊精神，屏東縣政府2月3日至5日於屏東縣立棒球場舉辦「115年屏東寒假棒球育樂營」。縣長周春米今（3）日到場為小球員加油並擔任開球嘉賓，一記好球揭開活動熱血序幕，現場掌聲、歡呼聲不斷。

▲縣長周春米擔任開球嘉賓投出一顆精準好球，為活動揭開熱血序幕。（圖／屏東縣府提供）

一早球場湧入報到學童與家長，孩子們穿著整齊球衣，在陽光下精神抖擻集合；場邊家長頻頻記錄揮棒、接球身影，氣氛溫馨熱烈。隨著教練口令響起，清脆擊球聲與整齊加油聲此起彼落，青春活力滿場飛揚。不少家長表示，孩子熱愛棒球，參加育樂營不只精進球技，更學習紀律、合作與面對挫折的態度，對成長助益良多。

▲屏東紅尾成棒隊共同投入公益回饋行動，提供專業指導與實務經驗分享。（圖／屏東縣府提供）

周春米指出，屏東長期深耕基層棒球，已培育鄭宗哲、吳俊偉、吉力吉撈・鞏冠等優秀選手。縣府持續透過校園推廣、社區參與與資源投入，營造優質運動環境，讓更多孩子接觸棒球，在運動中建立自信與正向品格。

本次育樂營由縣體育會棒球委員會與鶴聲國小協助規劃，並邀請屏東紅尾成棒隊投入公益指導。選手親自示範投打守技巧，讓學童近距離感受高強度訓練氛圍。縣府表示，活動以「體驗、學習、扎根」為核心，透過系統化課程與品格教育，厚植基層實力，持續朝「棒球城市」目標邁進。

