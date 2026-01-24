寒假燈場點亮八卦山，「2026彰化月影燈季」親子活動熱鬧開跑。圖／彰化縣政府提供





為帶動寒假觀光人潮，彰化縣政府今（24）日下午於八卦山風景區大佛前廣場舉辦「2026彰化月影燈季－寒假燈場 馬上開玩」活動，正式揭開寒假燈場序幕。活動結合親子表演、互動展演及限量紀念提燈發放，吸引不少民眾一早前來排隊參與，現場氣氛熱鬧。

彰化縣長王惠美出席活動表示，「2026彰化月影燈季」自去年12月27日點燈以來，已吸引大量遊客上山賞燈。今年配合馬年主題，特別與跳跳馬Rody合作，打造八卦山大型燈光展演空間，並設置巨型Rody與櫻桃小丸子作為主燈，展區每日下午5時30分至晚間10時亮燈，並於每半小時推出一場燈光秀，展期將持續至今年3月1日。

廣告 廣告

寒假燈場點亮八卦山，「2026彰化月影燈季」親子活動熱鬧開跑。圖／彰化縣政府提供

今日活動邀請YOYO家族與金宇園掌中劇團演出，並安排孫悟空、大黃蜂等巨型人偶與民眾互動，營造親子同樂氛圍。主辦單位也於下午4時起發放限量2,000個Rody紀念提燈，吸引不少家長帶著孩子提早排隊，為寒假留下難忘回憶。

王惠美指出，燈季期間除大佛前廣場主燈展演外，九龍池前廣場規劃結合櫻桃小丸子的燈光秀，卦山村則設置旋轉木馬設施，民眾憑消費滿300元發票或加入指定LINE好友即可免費搭乘，讓遊客白天遊憩、夜晚賞燈，一次體驗八卦山多元魅力。另於2月14日情人節也將推出限定活動，邀請情侶及家庭前來走春賞燈。

寒假燈場點亮八卦山，「2026彰化月影燈季」親子活動熱鬧開跑。圖／彰化縣政府提供

縣府城觀處表示，「2026彰化月影燈季」同步串聯「2026花在彰化」及「2026員林燈會」，民眾只要於三個活動場域中完成任兩處LINE QR Code集章，即可參加抽獎活動，有機會獲得iPhone 17、Switch 2等獎品，提升旅遊互動性與趣味性。

城觀處也指出，彰化縣內觀光資源與美食選擇豐富，歡迎全國民眾趁寒假期間規劃行程，白天賞花、遊園，夜晚賞燈、品嚐美食，感受彰化冬季旅遊魅力。活動相關資訊可至月影燈季官方網站及「愛玩彰化」臉書粉絲專頁查詢。

寒假燈場點亮八卦山，「2026彰化月影燈季」親子活動熱鬧開跑。圖／彰化縣政府提供

寒假燈場點亮八卦山，「2026彰化月影燈季」親子活動熱鬧開跑。圖／彰化縣政府提供

更多新聞推薦

● 日本重機神社首度落腳台南 開啟台日重機觀光新篇章