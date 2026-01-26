【寒假特產？】《魔法公主》特別場出現「吵鬧、踢椅兒童」！美麗華致歉補償超大氣

（圖片來源：《魔法公主》截圖）



於 1997 年推出、由宮﨑駿執導、久石讓配樂之經典動畫電影《魔法公主》於上周末推出 IMAX 4K 紀念版重返全台大銀幕，美麗華影城為此舉辦《魔法公主》 特別場活動，沒想到首日入場粉絲卻在社群上反應得到了不好的觀影體驗，原因是有一對父母放任小孩在電影放映過程中大吵大鬧。

《魔法公主》IMAX 4K 紀念版預告片（影片來源：甲上娛樂）

唯有和解才能共存，我們一起活下去 中了致命詛咒的王子「阿席達卡」離開家鄉尋找解方，卻被捲入森林神獸與礦城人民之間的生存搏鬥，旅途中邂逅由山犬神族扶養成人的魔法公主「小桑」，小桑決心守護森林與人類對抗到底，戰役一觸即發，而阿席達卡則試著找出能夠化解大自然與人類紛爭、和平共處的方法。

《魔法公主》為首部與美國華特迪士尼合作進軍國際市場的吉卜力電影，以耗時三年手繪 14 萬多幀、耗資高達 25 億日圓製作出的史詩作品，並締造日本票房 202 億勇奪日本影史票房冠軍，透過電影配樂大師久石讓傾力打造，讓影迷感受身臨其境的沉浸式聽覺享受。

據社群中網友分享，一對父母攜帶兩名孩童前來參加這次《魔法公主》特別場活動，但似乎是第一次到電影院，不僅沒有遵守放映電影過程中請勿交談的規定，甚至一度興奮到不停的踢擊前方座位的椅背，沒想到父母卻未即時制止而是自顧自的滑起手機，甚至被反應後仍不為所動，為同場觀眾帶來相當不好的觀影體驗。

對此美麗華影城出面滅火，並表示影城方高度重視此起事件：「對當日受影響之觀眾致上最誠摯的歉意，為表達影城的誠意與負責，針對當日受影響之同場觀眾補償 IMAX 電影兌換券兩張」，並點名此起事件的一家人將不適用本補償方案。而美麗華大氣且積極的處理方式也受到了台灣影迷的肯定。