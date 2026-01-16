寒假甜食多，北市聯醫推學童免費塗氟防蛀牙

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

為降低學童齲齒率、落實臺北市政府衛生局公共衛生政策，臺北市立聯合醫院口腔醫學部於寒假期間，針對國小二年級至六年級學童，辦理免費牙齒塗氟活動，協助孩子在假期中加強口腔防護。

齲齒是兒童最常見口腔疾病，身心障礙兒童蛀牙率近95%

臺北市立聯合醫院口腔醫學部主任李雅玲指出，齲齒是兒童罹患率最高的口腔疾病，尤其是身心障礙或發展遲緩兒童，因刷牙技巧不足或無法自行完整清潔口腔，蛀牙率甚至可高達約95%。

廣告 廣告

她提醒，寒暑假期間學童攝取甜食、零食機會增加，若口腔照護未落實，更容易加速蛀牙發生。

塗氟就像幫牙齒穿「防彈衣」，有效降低蛀牙風險

李雅玲說明，蛀牙的形成與牙齒、細菌、食物及時間四大因素有關，而塗氟可提升牙齒對酸的抵抗力，同時抑制細菌生長與代謝，達到預防蛀牙的效果，「就像幫牙齒穿上一層防彈衣，能有效降低蛀牙發生機率。」

目前氟化物施用方式包括飲水加氟、食鹽加氟、含氟牙膏、含氟漱口水及牙齒表面局部塗氟等，其中每半年一次的局部牙齒塗氟，被證實是學齡兒童有效的防齲方式之一。搭配正確刷牙與良好飲食習慣，可大幅降低蛀牙風險。

塗氟前先刷牙、有蛀牙先治療，效果更好

為讓塗氟發揮最佳防齲效果，李雅玲建議，學童在塗氟前應先將牙齒刷乾淨，若已有蛀牙，應完成治療後再進行塗氟，才能讓氟化物充分附著於健康牙齒表面。

免費塗氟活動開跑，限設籍北市學童參加

本次免費塗氟活動期間如下：

忠孝、陽明、仁愛、中興院區：1月26日至2月6日

和平婦幼院區：1月26日至2月13日

服務時間皆為週一至週五上午9:00－11:30、下午13:30－16:00。

活動限設籍臺北市之學童參加，家長須於塗氟前協助孩子在家刷牙，並攜帶健保卡、戶口名簿及牙刷至院區掛號，不需繳交掛號費。院方呼籲家長把握寒假機會，與牙醫師一同守護孩子的口腔健康。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·喝冰水、吹涼風，牙齒一陣痠軟！「7原因」造成牙齒敏感，刷牙太用力也NG

·肩頸痠痛、張嘴有「卡卡」聲...恐是「顳顎關節症候群」上身！ 愛吃魷魚絲、牛腱注意