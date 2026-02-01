寒假約砲潮湧現！泌尿醫：梅毒、淋病、菜花、披衣菌激增

寒假到來，年輕人透過交友軟體配對約見面，卻因不安全性行為染病。恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕指出，每年寒假後都是診間人潮高峰期，許多年輕人因激戰染病欲哭無淚。

寒假到來，年輕人透過交友軟體配對約見面，卻因不安全性行為染病。（示意圖／Pixabay）

陳鈺昕依據診間看診個案數量統計，公布寒假過後常見性病排行。第一名是梅毒，透過血液、碰觸傷口或皮膚黏膜傳染，感染後無痛癢感，常被誤認為其他疾病而延誤治療，在年輕族群中傳染力驚人。第二名為淋病，接觸感染者分泌物傳染，男性會出現尿道流膿、生殖器紅腫、排尿灼熱與疼痛。

第三名是俗稱菜花的HPV，藉由皮膚直接或間接接觸傳染，會在黏膜組織跟皮膚長出肉色或淡粉色肉芽、貌似花椰菜的疣狀凸起。第四名為披衣菌，碰觸感染者分泌物傳染，多數感染者無症狀或僅出現分泌物增多，容易與一般泌尿道感染混淆而忽略就醫。

陳鈺昕列出超雷砲友四大特徵。第一是拒絕使用保險套，表示「不用戴啦，我很乾淨」，光靠肉眼無法判別衛生習慣及身上是否有病原體，不僅提高性病傳染風險還會導致意外懷孕。第二是提供無效的性病檢查，聲稱「我有定期檢查，不過是二年前」，性病檢查並沒有永久效期，建議不安全性行為2週後進行篩檢。

陳鈺昕列出超雷砲友四大特徵，第一是拒絕使用保險套，表示「不用戴啦，我很乾淨」。（示意圖／123RF）

第三是以感染初期無症狀為由，表示「你看沒症狀，代表我沒病啊」，性病有空窗期機制，指病原體進入人體後到能被檢測出感染的期間，此期間若已被感染，檢測結果仍為陰性但仍具傳染力。第四是以酒精讓判斷力降低，表示「先喝點小酒，放鬆一下」，酒精具鎮靜作用，過量攝取易影響判斷力，甚至在意識模糊下進行不安全性行為。

陳鈺昕建議，事前準備應包括三個月內性病篩檢報告、全程正確使用保險套、高風險可服用事前藥、先施打HPV疫苗防範。事後保護則包括事後預防性投藥、二週後性病檢測、有症狀立刻就醫，症狀包括生殖器痛癢、外觀變化、發燒、喉嚨痛等。

