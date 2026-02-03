寒假補鈣不打烊 北市鮮奶週報開放2歲幼兒領鮮奶

臺北市「鮮奶週報—生生喝鮮奶」放寬申請條件

幼兒在年滿2歲當月的第一個工作日起即可申辦卡證

「鮮奶週報」共有7大通路，兌換品項涵蓋35種選擇

臺北市「鮮奶週報—生生喝鮮奶」政策從今(115)年2月起放寬申請條件，補助對象向下延伸至「生理年齡」滿2歲的幼兒。只要設籍臺北市，不論是否就讀幼兒園，只要滿2足歲當月，即可申請幼兒數位卡證，每週兌換一瓶鮮奶或豆漿，提前為孩子的成長補足關鍵營養。

臺北市教育局鍾德馨主任秘書表示，今年寒假接續春節假期，並於2月23日開學，但「鮮奶週報」不因放假而中斷。寒假與春節期間，家長仍可持數位卡證，帶著孩子到合作通路兌領鮮奶或豆漿，記得週週兌領、週週補鈣，讓孩子在假期中也能穩定補充成長所需的營養。

廣告 廣告

鍾德馨主任秘書並表示，2歲是幼兒骨骼發展與身體成長的重要階段，過去申請制度以「學齡」作為計算基準，考量營養補給愈早愈好，臺北市從今年2月起，將申請資格調整以「生理年齡」作基準，幼兒在年滿2歲當月的第一個工作日起即可申辦卡證，讓所有滿2歲的「當月壽星」都能即時加入週週補鈣的行列。舉例來說，幼兒在115年2月1日星期日滿2足歲，可在115年2月2日星期一向任一區公所申請「幼兒數位卡證」；在115年5月1日滿2足歲，因勞動節為國定假日，家長可在115年5月4日向任一區公所申請「幼兒數位卡證」。

臺北市教育局提醒家長，申請時請攜帶身分證明文件、戶口名簿或3個月內戶籍謄本，前往臺北市任一區公所臨櫃申請，當場即可領取卡證。北市府也提供線上預約申辦再臨櫃領卡的方式，也可透過「臺北服務通」線上平臺填寫資料完成預約，約3個工作天後，即可前往所選擇的鄰近區公所領取幼兒數位卡證。

臺北市教育局表示，目前「鮮奶週報」共有七大通路，包括7-ELEVEN、OK、全家、全聯、美廉社、家樂福超市（部分門市適用）與萊爾富，不分平假日、寒暑假，都能彈性兌換。兌換品項涵蓋35種選擇，包含17種鮮奶與18種豆漿，其中也納入無乳糖品項，照顧不同體質幼兒的營養需求。