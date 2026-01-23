寒假親子出遊搶先卡位！ 義大世界雙飯店推限量專案

（觀傳媒高屏新聞）【記者宋德威、陳佩琪／高雄報導】寒假怎麼玩？一站式親子度假成為爸媽首選！伴隨著寒假旅遊旺季接連到來，如何安排一趟「孩子放電、大人放鬆」的親子旅行，成為許多家庭討論的熱門話題。結合主題樂園、購物中心與度假飯店的「一站式旅遊」型態，近年來深受親子族群青睞，位於高雄的義大世界，正是南台灣最具代表性的親子度假目的地之一。園區集結五星級飯店、全台唯一希臘情境主題樂園義大遊樂世界，以及品牌齊全的購物廣場，白天玩樂、拍照、逛街，夜晚回到飯店休息，一次滿足全家人的度假想像。搶攻寒假與春季出遊潮，園區內的義大皇家酒店與義大天悅飯店自即日起至3月31日同步推出限量住房專案，主打「一泊一食 + 義大遊樂世界門票」，讓旅客不用再煩惱行程安排，直接入住園區內任一渡假飯店，輕鬆開啟完整親子假期。

主打五星級規格的義大皇家酒店，推出「義遊未盡」住房專案，就可量身打造專屬的親子旅遊。專案提供配置有兩張標準雙人床的雅緻家庭房住宿一晚，還有包含2大2小的義大遊樂世界門票以及翌日自助式早餐，除了讓家庭旅客輕鬆規劃樂園假期。還可享用飯店豐富的自助式早餐，補足一整天玩樂所需能量。除此之外，館內另設有戶外戲水池、室內水療池與兒童俱樂部等設施，就算待在飯店不外出，也能讓孩子盡情放電。「義遊未盡」住房專案銷售日期為即日起至3月31日止，每日限量10間，售價僅5,999元。除了2月17至20日農曆春節期間不適用外，週六入住僅需再加價1,100元，至於2月14至16日以及2月21、27、28日等連續假期入住，也僅需加價1,650元。讓您白天盡情暢玩樂園、夜晚輕鬆入住飯店，無須奔波即可滿足全家大小的休閒需求。

同樣鎖定家庭族群的義大天悅飯店，自即日起至3月31日止，同步推出每日限量10間的「天天享樂 悅悅開心」住房專案，專案售價5,388元，不僅可以入住全新裝潢的「菁英雅緻家庭房」，還提供2大2小的義大遊樂世界門票與翌日自助式早餐。菁英雅緻家庭房以冷色調現代簡約風格設計，搭配兩張雙人床與寬敞動線，營造出安靜舒適的住宿氛圍。週六入住的旅客，雖然需要加收假日加價1,100元，但可免費參加飯店大廳於下午時段舉辦的爆米花與棉花糖DIY手作體驗，讓孩子在飯店內也能玩得開心。若想升級住房體驗，僅需加價500元即可升等至「星悅尊榮家庭房」、加價2,500元則可升等至「Hape主題房」。讓您為旅程增添更多驚喜！本專案2月17至20日農曆春節期間不適用，2月14、15、16、21、27、28等日，則視為連續假期，入住需另加價1,650元。

作為台灣首創的古希臘情境主題遊樂園，義大遊樂世界向來是親子旅遊的重點行程。園區規劃衛城、聖托里尼山城與特洛伊城堡三大主題區，從刺激型設施到親子共乘遊樂項目一應俱全。2025年底更斥資7,000萬元打造全新沉浸式魔幻空間「亞特蘭提斯 – 勇者啟航」，結合電影級視覺特效、多感官回饋與即時互動設計，讓孩子宛如走進冒險故事中。搭配特洛伊城堡4樓多項專為90至120公分兒童設計的遊樂設施，讓年齡較小的孩子也能安心暢玩，真正做到全家同樂。

學測剛剛結束，緊接著寒假假期就要開始，最適合利用接下來的假期，好好安排一趟說走就走的親子旅行！無論選擇入住五星級規格的義大皇家酒店，或是以家庭友善著稱的義大天悅飯店，都能從早玩到晚、從樂園一路玩到飯店，還有超過700個知名品牌的義大世界購物廣場，不僅為孩子留下滿滿回憶，也讓爸媽真正放鬆。如欲訂房，可致電兩館訂房專線，義大皇家酒店(07)656-8158；義大天悅飯店(07)656-8000，或至義大皇家酒店官網https://www.edaroyal.com.tw或義大天悅飯店官網https://www.edaskylark.com.tw查詢，想要搶佔寒假親子出遊好康，現在正是最佳時機！

