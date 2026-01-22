寒假親子出遊新亮點！SKM Park Outlets 高雄草衙 打造親子假期體驗

【記者 王雯玲／高雄 報導】寒假與農曆春節接連登場，親子出遊需求明顯升溫。看準家庭客群在寒假期間對「寓教於樂、假期放電」的高度需求，SKM Park Outlets 高雄草衙以「寒假出遊 × 親子體驗」為主軸，整合戶外開放式場域、節慶氛圍佈置與多元活動內容，推出一系列兼具年節氣氛、互動性與拍照感的寒假限定企劃，打造適合全家大小一同前來的假期新去處，成為南台灣寒假出遊的最佳選擇。其中，位於大道東一樓中央廣場的「吉祥搖搖馬」，自亮相以來便吸引眾多親子與年輕族群前來駐點打卡，以及大道西一樓金黃舞獅搭配春聯元素營造的新年場景，也成為寒假期間不可錯過的特色踩點。

延續商場濃厚的年節氛圍，本次寒假檔期特別規劃於 2/7(六)舉辦的「馬年揮毫迎新春」活動，邀請到古風書藝學會理事兼副總幹事張富貴老師親臨大道西一樓現場揮毫，帶領民眾一同近距離感受傳統書法藝術的魅力。活動當日，凡於館內消費憑單筆滿額發票或消費明細，即可兌換由老師親手書寫的新春春聯一份，數量有限，兌完為止，讓親子在寒假出遊的行程中，從拍照打卡到文化體驗一次滿足，留下兼具年味與回憶感的新年假期。

迎接寒假期間的消費熱潮，特別為新光三越會員規劃一系列專屬的「春節開運招財家電」滿額贈，多波段滿額回饋結合實用家電與開運寓意，讓新光三越會員在寒假採買之餘，也能將實用又討喜的好禮帶回家，為新的一年增添好兆頭。

同步鎖定寒假出遊族群的購物需求，館內亦集結多家人氣品牌推出新春限定福袋，從實用包款、生活家電到美妝配件，提供多元價位帶選擇，為寒假出遊民眾帶來驚喜感十足的開箱體驗。多元品牌、不同價格帶的福袋選擇，滿足寒假出遊族群一次購足、開箱迎新的消費期待，為假期增添更多驚喜與好運。

此外，日本唯一海外授權的鈴鹿賽道樂園於春節期間迎來人氣表演重磅回歸，再度推出第二屆「酷奇拉家族紅白大賞」新春限定演出，為娛樂行程再添熱鬧高潮。活動於 2/17（二）至2/22（日）期間登場，由鈴鹿賽道樂園超人氣角色「酷奇拉家族」全員出動，透過歌舞演出，搭配舞台互動與紅白隊伍對抗橋段，打造充滿歡笑與年節氣氛的親子舞台。演出現場氣氛熱烈，大小朋友不僅能近距離欣賞表演，還可參與看秀抽大獎活動，讓寒假出遊不只是逛街拍照，更成為全家一起嗨翻新春的歡樂時刻。（圖／記者王雯玲翻攝）