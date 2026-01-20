寒假親子遊！台南尖山埤「草原鴨鴨派對」一起迎新年

柳營尖山埤渡假村《泡泡體驗》。 圖：台南市觀光旅遊局／提供

[Newtalk新聞] 寒假和農曆新年連續假期將至，位於台南柳營的尖山埤渡假村除了在寒假期間推出「馬年迎春、福鴨獻瑞」寵物主人免門票入園活動外，還在春節期間邀請鴨鴨明星和街頭藝人，舉行「草原鴨鴨派對」，將尖山埤打造成兼具寵物友善和親子友善的旅遊勝地。

位在水庫旁邊的尖山埤渡假村四面環山，擁有豐富的生態景觀，尤其每年秋冬之際，成群的候鳥都會在尖山埤渡假村周圍落腳，是絕佳的賞鳥景點。園區內不僅設有湖畔賞鳥步道和大壩觀景台，更是目前全台唯一常態性提供水庫獨木舟體驗的場域，鼓勵遊客從不同的視角探訪水庫的各種面貌，讓尖山埤渡假村成為寓教於樂的環境與生態教育場域。

今年1月24日到2月22日間，尖山埤渡假村將推出「馬年迎春、福鴨獻瑞」寵物主人免門票入園活動，鼓勵遊客帶著自家毛寶貝一同到尖山埤風景園區漫步。活動期間帶著毛小孩入園不僅會贈送寵物清潔袋，若攜帶寵物的寵物是鴨子，園區還會額外贈送一份鴨飼料。未飼養寵物的遊客在活動期間入園，也能租借羽織，在鳥居區設置的日式拍照點打卡，或參與造型種子DIY體驗，感受日式懷舊風情。

此外，2月17日到20日農曆新年期間，尖山埤渡假村內還有「草原鴨鴨派對」，特別邀請鴨鴨明星和街頭藝人到現場，和大朋友小朋友互動、合照。活動期間，大草原還會定時舉辦「歡樂泡泡秀」、「親子泡泡體驗」和「唱跳姊姊帶動唱」等小朋友們最愛的放電活動。

此外，農曆新年期間，尖山埤渡假村還會舉行「水庫實境解謎」、「神奇果實搜查線」等體驗活動，讓小朋友們在遊戲過程中培養觀察和探索的能力；園區內的步道還會設置「野餐補給站」，提供各式補給小吃，讓家長們可以無後顧之憂的和小朋友一起瘋玩。

