寒假變暑假！大學生狂放2個月 《排少》、《我推》快閃店爆人潮

隨著年末來臨，已經有部分大學開始放起長達2個月的寒假，學生們紛紛尋找休閒去處，展區成為熱門選擇、人潮爆滿，走到哪裡都是人。看準這波商機，許多動漫IP品牌紛紛推出快閃店及沉浸式體驗，包括《排球少年》、《我推的孩子》、《怪獸8號》等熱門作品，吸引眾多粉絲前往朝聖，不僅能購買周邊商品，還能參與互動體驗，讓動漫迷們既興奮又怕荷包難以負荷。

許多熱門動漫IP集合打造快閃店，包含《排球少年》、《我推的孩子》等等。（圖／TVBS）

隨著年末時節到來，部分大學已開始放寒假，許多學生選擇前往展區度過閒暇時光。展區現場人潮洶湧。一些大學生表示，他們的寒假長達兩個多月，就像是暑假一般漫長，讓他們感到非常開心，可以安排更多活動。還有學生分享道，自己是從1月中旬才開始放假，羨慕那些能放兩個月寒假的同學。

廣告 廣告

看準這波寒假商機，多家熱門動漫IP紛紛設立快閃店，提供各式各樣的商品。《排球少年》、《我推的孩子》、《怪獸8號》等知名作品吸引眾多民眾掏錢消費。一位粉絲表示，自己喜歡《怪獸8號》、《我的英雄學院》以及《GACHIAKUTA》，雖然之前已經購買了不少相關商品，但仍想來逛逛。這些快閃店提供多樣化的商品，包括可愛的地毯、杯子、娃娃以及充滿驚喜的盲盒等。現場還設有大型立牌和互動區，供粉絲們拍照玩樂。

《咒術迴戰》打造沉浸式展覽，1:1還原場景以及人像。（圖／TVBS）

除了有快閃店，還有《咒術迴戰》打造沉浸式展覽，讓參觀者彷彿化身動漫角色，來到《咒術迴戰》的世界。展區內設置了一比一真人大小的角色人像，配合動漫影像和真實還原的角色服裝，讓粉絲們能夠完全沉浸在動漫世界中。逛完還有週邊商品區，忍不住就會掏錢購買，不少粉絲也直呼荷包真的撐不住。

更多 TVBS 報導

圖輯／《咒術迴戰》1:1五條悟帥翻松菸！ 巨大吉伊卡哇萌炸中山區

8大動漫快閃在松菸！ 《我英》、《排球》、《咒術》新品搶先看

百人排爆！ 寶可夢聖誕新娃PK動漫快閃店

排500人「頭香等20h」 鬼滅百景展「突改抽選制」粉絲怒

