寒假赴日旅遊團成長 觀光署函文提醒避開熊害威脅區域

〔記者蔡昀容／台北報導〕日本2025年熊害嚴重，交通部觀光署上週發函，提醒帶團赴日的旅行業者落實熊害資訊行前告知及領隊教育。業者表示，多數團客行程不會進到深山，人煙熱鬧之處熊隻也不會靠近，不過安全第一，會持續注意當地政府公告，並遵循觀光署提醒辦理；熊害並未影響赴日旅遊意願，寒假及春節受惠於長假等因素，業績成長1至2成。

近期日本多地如北海道、東北及北陸地區等，熊隻頻繁出沒，山區外亦有出現在一般民眾居住地紀錄，並已發生多起傷人事件。觀光署考量日本是國人旅遊熱門地區，發函請業者提高警覺並採取防範措施，維護國人旅遊安全。

觀光署發函指出，行前告知方面，凡行程規劃涉及山區、郊外或具戶外活動性質者，業者應於行前說明會中將最新「熊害資訊」列為必備告知項目，並提供正確之防熊自保知識；領隊教育方面，則要請領隊人員隨時掌握日本當地政府發布的熊隻目擊情報，應即時彈性調整行程，避免帶領旅客進入受威脅區域。

旅行業品質保障協會發言人李奇嶽表示，旅行團所經之處多是熱門旅遊景點，人潮較多，較不會遇到熊隻，但也會請領隊及司機多注意，於景點遊覽時提高警覺。

專攻日本旅遊的晴日旅遊總經理黃清凉指出，熊攝取的果實去年歉收，導致食物來源不足，才在山下現蹤，如今到了冬季，已進入熊隻冬眠時節，出現可能性減少；且日本不少山區景點於冬季期間封山，不會帶團客過去，滑雪場人煙多，熊較不會靠近；但為以防萬一，領隊基本配有熊鈴及防熊噴霧，確保旅客安全。他分析，熊害對日本線市場影響不大，國人旅遊意願仍高，各家業績比去年成長1至2成。

赴日熱度也反映在價格。黃清凉表示，機票方面，過年期間比平常高出2至3倍，疫前票價不超過3萬元，疫後4萬元以上；旅行社團費方面，過年期間比平常高35％，機票佔其中3成因素，疫後則比疫前多出3成。日本今年大型活動只有年底亞運，他預估櫻花季以後房價有機會鬆動。

雄獅旅遊表示，其規劃的日本行程仍以市區、成熟觀光路線為主，旅客全程採團體行動，並由專業領隊隨行。針對少數涵蓋山區或自然景點的行程，將持續關注當地政府公告與相關安全資訊，並視情況進行滾動式調整，確保旅客行程與安全無虞。整體而言，目前尚未觀察到此情況對台灣旅客赴日旅遊意願造成明顯影響，相關產品銷售與出團狀況仍維持正常。

雄獅旅遊指出，寒假及春節期間受惠於長假效應、航班選擇多元及旅遊市場成熟，國人赴日旅遊需求持續升溫，日本仍穩居最受歡迎的出國目的地。目前熱銷產品以溫泉體驗、冬季雪祭等季節限定行程為主，春節期間部分熱門團型已售罄。整體來看，東京、大阪、九州、沖繩等經典航點持續維持高詢問度與穩定銷售。

另外，中國客受抵制日本氛圍影響，去年10至12月赴日量顯著減少。黃清凉表示，中國赴日旅客月均70至80萬人次，去年11月份剩下50幾萬人次，但農曆春節檔期訂房仍然有成長，顯示日本旅遊仍有其魅力。

