寒假足球冬令營開踢 分3梯次辦理

▲幸福基隆馬不停「踢」！副市長邱佩琳主持足球冬令營開球。（記者鄭紫薇翻攝）

為持續推廣基隆在地足球運動風氣，培養學童良好運動習慣，基隆市政府於寒假期間辦理第2屆「基隆市足球冬令營」，副市長邱佩琳昨（27）日主持開球儀式，本屆冬令營分別在五堵國小及海洋大學舉行，共規劃3個梯次，報名開放後反應熱烈，最終報名人數從原定的130人增加到180人，顯示基層足球運動深受家長與學童肯定。

邱佩琳表示，足球是全世界運動人口最多的項目，基隆推廣足球已經有2、30年，但這兩年才開始真正深耕，今年第二次舉辦足球冬令營，報名人數激增到180人，希望能夠讓足球在基隆成為更受歡迎的活動，培養更多優秀的足球小將，未來甚至能在全國賽事中嶄露頭角、爭取佳績。

市府說明，近年來基隆市持續投入資源推動足球運動發展，目前已有超過14所中小學成立足球社團，並培育10餘名專業教練；同時於海洋大學、暖暖中學、五堵國小、百福國小及深澳國小等5校建置人工草皮足球場，完善訓練與賽事環境。此外，市府教育處每年辦理「基隆市迷你幼兒足球賽」，並安排專業教練進入40餘所幼兒園進行足球體驗課程，每年受惠幼童逾千人，持續扎根基隆基層足球運動發展，未來將持續推動多元運動政策，讓孩子在運動中培養健康體魄、團隊精神與自信。

本屆足球冬令營活動資訊如下：第一梯次自1月27日至30日在五堵國小辦理；第二梯次（推廣班）自1月31日至2月1日在國立臺灣海洋大學辦理；第三梯次（進階班）自2月7日至8日在國立臺灣海洋大學辦理。