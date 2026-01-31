寒假運動營隊登場 真理大學熱情迎淡中師生

真理大學寒假運動營隊正式在校園展開。（圖：真理大學提供）

真理大學迎來了一批充滿活力的新朋友︱淡江中學的寒假運動營隊正式在校園展開。為期數日的營隊活動，讓因寒流而顯得寒冷的校園，因高中和國中學生的笑聲與奔跑而變得溫暖，為校園注入了活力。

營隊的第一天，一百三十名高中部的學生在真理大學啟動。校長李宜芳親自帶領教務長呂惠富和學務長林裕昌，在大禮拜堂熱情迎接淡江中學的師生。李校長表示，真理大學擁有完善的室內和室外籃球場，無論天氣如何，都能確保學生安全地進行運動。

其中，室內籃球場是由真理大學的傑出校友、同時也是中國砂輪副董事長的白文亮捐贈修建的，木質地板為學生提供了安全舒適的運動環境。李校長還指出，真理大學的運動設施齊全，結合運動管理學系的專業師資，能提供運動健康與安全的知識，幫助淡江中學的師生提升對運動安全的認識。

淡江中學的校長周國生和江彼特主任也出席了開幕典禮。周校長感謝李校長和真理大學提供的優質場地和資源，並鼓勵所有參與的學生把握這次難得的機會，在大學校園中展開快樂且難忘的探索學習。

此次寒假運動營隊共有三百四十位學生參加，其中高中部一百三十人，國中部二百一十人。營隊課程安排豐富多樣，學生們在真理大學校園中進行籃球、棒球、羽球、排球和街舞等運動項目的探索與體驗，在專業師資的指導下，盡情揮汗，培養運動興趣。在美麗的校園環境中，學生們不僅鍛鍊身體，還在運動與藝術的學習中培養自信、紀律和團隊合作精神，勇於展現自我。

周國生校長也提到，營隊中已有同學計劃未來進入真理大學就讀，並鼓勵學生珍惜這次學習機會，在這座與自己「同屬馬偕ＤＮＡ」的校園中，提前體會大學生活的多元可能性和精神傳承。