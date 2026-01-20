寒假開始！新竹巨城被學生擠爆 小編發「安親班公告」：閉店前請領回

寒假開始有不少新竹學生湧入Big City遠東巨城購物中心，小編為此在社群PO「安親班公告」，引發討論。（圖／翻攝自Threads／Big City遠東巨城購物中心）

今（20）日是台灣許多學校的休業式，代表學生們開始放寒假，新竹知名商場Big City遠東巨城購物中心官方社群釋出現場人潮擁擠的照片，其中不少還是揹書包的學生，小編幽默表示，「安親班正式開幕」，還請家長在閉店前領回。貼文曝光立刻掀起討論，有網友還笑說「我家孩子麻煩您了」。

Big City遠東巨城購物中心小編今日在社群平台Threads上發文，貼出一張商場內滿滿學生湧入的照片，打趣地說，「巨城理財安親班，正式開幕囉，每天1100-2200提供安親服務，若家長們的上班時間無法配合，可先送至接待大廳星巴克」。

同時小編也在臉書發布「巨城安親班公告」，稱因應休業式有學生大量出沒，特別提醒「本中心不含過夜服務，請家長於閉店前將小朋友領回，謝謝各位家長配合」，還開玩笑「阿不要領錯欸」。

貼文一出，底下有大票網友留言，「今天巨城滿滿的學生」、「可以早上7點就開始嗎？」、「我家孩子麻煩您了」、「寒假就拜託你了」、「我兒子也去巨城安親了，謝謝巨城老師」；另外，有人跟著開玩笑問「安親班有提供小點心嗎？」，小編也馬上回應「有，付錢」。

據悉，Big City 遠東巨城購物中心在新竹當地相當受民眾歡迎，無論平假日都有大量人潮。

