寒假關懷不打烊！孩子樂團暖心音樂送進中彰榮家

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】農曆春節將至，寒冬裡的溫情更顯珍貴。今（2）日上午，財團法人熱愛生命文教基金會特地來到中彰榮家中正堂，舉辦「春節送暖公益表演活動」，現場不只是熱鬧，更洋溢濃濃年味。長輩們一進場，就被彩色燈光、樂器和孩子們的笑聲吸引，現場氣氛立刻溫馨又活潑。

熱愛生命文教基金會帶著孩子們到中彰榮家，用音樂、舞蹈和笑聲陪伴長輩，讓寒冬也溫暖滿溢。（中彰榮家提供）

這次表演由基金會的孩子樂團擔綱，26名小朋友多數來自弱勢家庭，平時靠聚會學習與排練，一步步走上舞台，用音樂回饋社會。基金會執行長方嘉綺表示：「榮民伯伯、阿姨一生為國家付出，值得我們敬重。希望透過音樂，把溫暖送給他們，也讓孩子們在舞台上找到自信，學會關懷與回饋社會。」

廣告 廣告

表演內容精彩又多元，孩子們彈吉他、吹薩克斯風、拉小提琴、彈烏克麗麗，還敲木箱鼓，演奏出長輩熟悉的民歌組曲和經典老歌。悠揚旋律搭配孩子們真摯的歌聲，讓長輩們一邊聽，一邊隨著音樂輕輕打拍子，臉上露出笑容，也時不時被孩子們的努力和活力感動。

熱愛生命文教基金會帶著孩子們到中彰榮家，用音樂、舞蹈和笑聲陪伴長輩，讓寒冬也溫暖滿溢。（中彰榮家提供）

除了音樂表演，現場還有孩子們親手製作的小義賣品，長輩們熱情響應，踴躍購買或捐款支持，現場愛心滿溢。明根股份有限公司也加入響應，捐贈律動與活動輔助器材，由健康管理師現場指導長輩操作，不僅讓長輩們動動手腳、活動筋骨，也延緩身體機能退化。基金會表示，希望透過企業與孩子共同參與，將關懷一直延伸，讓寒冬更加溫暖。

中彰榮家主任呂德義說：「非常感謝基金會精心安排這場演出。孩子們充滿活力的音樂與舞蹈，不只串聯了青銀世代的情感，也為榮家注入正向能量。看到長輩們臉上洋溢笑容、和孩子互動，我們也覺得春節前夕更加溫馨、感動。」

熱愛生命文教基金會帶著孩子們到中彰榮家，用音樂、舞蹈和笑聲陪伴長輩，讓寒冬也溫暖滿溢。（中彰榮家提供）

整場活動在孩子們的音樂與歡笑聲中結束，但暖意仍留在每位長輩心中，也讓參與的孩子感受到付出與關懷的力量，真正實現了「寒假不打烊，愛心不停歇」的精神。