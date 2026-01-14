寒假關懷不打烊 臺南市學生輔導諮商中心推出「寒假生活安心指南」

▲《寒假生活安心指南CARES》，以「家」作為整體意象，提醒學生假期不只要注意安全，也要為自己的心築起穩固的防護網。

【記者 劉秋菊／台南 報導】寒假即將展開，為協助學生在假期中兼顧心理健康與生活安全，臺南市政府教育局學生輔導諮商中心推出安心宣導工具《寒假生活安心指南CARES》，以「家」作為整體意象，提醒學生假期不只要注意安全，也要為自己的心築起穩固的防護網。

市長黃偉哲表示，寒假期間學生接觸媒體與網路資訊的時間增加，外界訊息快速流動，容易引發焦慮與不安。安心指南有五大核心CARES：安住內心Calm、關心彼此Accompany、安心生活行動指引Risk-aware、停止傳播負面資訊End the spread和尋求專業協助Seek support，協助學生在假期中練習自我照顧、穩定情緒，並建立心理防護力。

教育局長鄭新輝指出，照顧自己可以從理解感受開始。當情緒起伏時，先允許自己慢慢調適、把心安住，就像為家打好地基，情緒才有地方停靠與休息。此外，寒假外出與聚會機會增加，提醒學生留意周遭環境、保持警覺但不必恐慌，維持規律作息與基本生活節奏，讓身心都能更安穩。

學生輔導諮商中心主任陳怡潔說明，青少年常透過社群媒體建立自我認同與人際連結，但若忽略訊息真偽或情緒渲染，可能在無意間成為網路的加害者或擴散者。提醒學子們落實數位心理保護行動，面對網路負面訊息可採「三不原則：不觀看、不轉傳、不散佈」，共同守護彼此的心理安全。

教育局表示，臺南市學生輔導諮商中心寒假期間服務不中斷，持續掌握高關懷學生輔導狀況，守護孩子心理健康。同時也鼓勵家長與師長在假期中多一些傾聽與陪伴。若情緒困擾已持續影響生活，請主動尋求心理專業協助，尋求心理支持不是脆弱，而是面對困難的力量。輔諮中心提供網站資源與六大分區學生輔導諮詢專線(https://tscc.tn.edu.tw)，陪您一同走過低潮與不安。(照片教育局提供)