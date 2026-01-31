寒假雷霆除暴不鬆手 中壢警7天查獲逾百件刑案守護青少年安全

寒假期間，為防制青少年誤入不當場所及遏止不法犯罪，中壢警分局持續執行「雷霆除暴」專案勤務，動員逾百名警力，結合刑事警察大隊、保安警察大隊、交通警察大隊及外事科等桃警團隊警力，針對轄內青少年易聚集處所加強臨檢作為，並在6條主要聯外道路設置路檢點，同步對轄內18處臨檢點，並結合22組巡邏網 以優勢警力於轄境內實施臨檢盤查，採取「對外封鎖、對內清查」方式，全力淨化治安，守護青少年寒假安全。

中壢警分局自24至30日共計查獲各類刑案110件101人，其中包含酒後駕車6件6人、毒駕2件1人、毒品案件22件21人、詐欺案件29件29人，另查獲通緝犯35件28人，展現警方持續強勢執法、全面打擊犯罪的決心。

廣告 廣告

中壢警分局持續執行「雷霆除暴」專案勤務。圖：讀者提供

在掃蕩妨害風化方面，中壢警分局亦加強查緝不法性交易行為。中福及自強派出所於本月27日，分別在中美路二段及環中東路查獲妨害風化案件，將媒介性交易的47歲王男及39歲羅男依妨害風化罪嫌移送偵辦，另將從事半套性交易之43歲阮女及35 歲高女依社會秩序維護法裁罰。

中壢警分局指出，分局今年1月份共受理詐欺案件342件，其中僅「假網拍詐欺」即高達103件，占比約30%。分析發現，詐騙接觸管道多透過 Facebook、Threads 等社群平台，被害族群以20至25歲學生族群為主，常見手法包括「僅需支付運費即可取得免費商品」、「購買偶像周邊商品」及「購買演唱會門票」等。警方呼籲，網路購物務必選擇具官方交易機制的平台，切勿私下轉帳，如有疑慮可撥打165反詐騙專線查證。

中壢警分局持續執行「雷霆除暴」專案勤務。圖：讀者提供

中壢警分局長林鼎泰表示，寒假期間青少年活動時間增加，警方將持續秉持「雷霆除暴、強勢執法」原則，透過路檢點封鎖、臨檢點清查，全力防制不法犯罪，同時加強反詐騙與法治宣導，提醒青少年朋友應從事正當休閒活動，避免流連不當場所或進行不法行為；也呼籲家長多關心子女行蹤，警民攜手共同守護青少年寒假安全。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

因應枯水期供水需求 石門水庫啟動人工增雨作業

桃園航空城安置街廓到位 117坵塊完成基礎建設