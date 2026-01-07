寒假青少年成長營多元精彩 報名開跑

基隆市推出「多元寒假，精彩無限」2026寒假青少年成長營，歡迎踴躍報名！（圖：教育處提供）

寒假倒數中！為了讓孩子們課業之外也能玩得精彩、學得充實，基隆市政府教育處攜手本市各級學校，推出超豐富的「2026寒假多元成長系列活動」，結合運動、科技、探索與實作，陪伴孩子們在寒假中拓展視野、發掘潛能，度過一個充實又難忘的學習假期，歡迎踴躍報名。

教育處指出，這次活動橫跨體育競技、休閒活動、實用技能、科技創新等五大領域，一共規劃14個職群課程，對象涵蓋國小、國中、高中學生及親子家庭，讓孩子依興趣選課、按能力成長，天天都有新挑戰、新收穫。

教育處結合銘傳國中、百福國中、八斗高中、南榮國中等校資源，推出多元寒假職業試探與主題營隊，包括：「百福科技中心寒假創客日」、「115原民文化好好玩」、「英語探索×數位創作雙語寒假營」、「田徑育樂營」、「學生足球冬令營」等，讓孩子在玩中學、做中學，提早探索未來方向。

在運動領域方面，寒假期間同步辦理115年基隆市足球冬令營，以及115年度基隆市學生棒球冬令營，持續培養本市基層運動實力。足球冬令營由五堵國小與國立臺灣海洋大學共同辦理，定於1月27日至2月8日分梯次舉行，將招收國小至高中熱愛足球的學生，透過專業訓練強化體能與基礎技術，打造良好足球底蘊；學生棒球冬令營則2月2日至6日在信義國中於市立棒球場辦理，課程內容包含：體能訓練、基本技術、攻守戰術、實戰演練等，提供有志棒球運動的學生完整培訓體驗。

同時，銘傳國中暨百福國中所設立的「自造及科技教育中心」，今年寒假推出「百福科技中心寒假創客日」，以及多場人氣親子工作坊，如「戰鬥機器人國小1│3年級冬令營」、「月下聖誕樹」、「聲控招牌燈」、「棘輪陀螺」等，讓親子一同動手創作，在生活化學習中，培養孩子的科技素養與創意思維。

教育處長徐嬿立表示，市府每年寒暑假持續為孩子打造多元學習舞台，希望孩子在運動、科技、人文與探索中全面成長，也讓親子在共同學習與陪伴中，建立更緊密的關係。基隆的寒假，不只是放假，更是一段充滿成長、回憶與可能的學習旅程。欲知營隊與報名資訊請上網https://camps.kl.edu.tw/查詢。