寒假首週防毒護青少年！宜蘭警擴大稽查PUB、KTV

【記者葉先鵬／宜蘭報導】為保護青少年不受毒品危害，宜蘭縣政府警察局在寒假開始前舉辦「寒假期間青少年易涉毒場所聯合稽查」專案，昨天（23日）晚間在代理縣長林茂盛的帶領下，針對青少年易流連之公共場所執行聯合稽查，代理縣長林茂盛也特別請店家注意，若發現青少年深夜遊蕩、吸菸及飲酒等違法樣態，務必協助報警處理。

隨著寒假來臨，部分青少年容易因結伴外出，長時間逗留於娛樂場所，為降低接觸不良環境或不當行為的風險，宜蘭縣政府警察局以「加強寒假期間學生校外生活安全」為工作重點，並結合縣府各相關單位組成「聯合稽查小組」，昨天針對宜蘭市區PUB、KTV、電子遊戲場、網咖等青少年易涉足之公共遊樂場所，執行擴大聯合稽查。

對此，警察局長陳金城特別提醒，依托咪酯已於2024年11月27日提升為第二級毒品，單純持有與施用也會構成刑事犯罪行為，此新興毒品引起的毒駕，常造成嚴重的交通事故，縣警局十分重視，除加強查緝並持續向上溯源外，亦會針對少年易涉毒場所周邊加強實施臨檢、路檢，以防制不法犯罪之誘惑，預防青少年偏差行為及被害事件發生。

警方結合縣府各相關單位組成「聯合稽查小組」。翻攝照片

