寒假一位難求！樹德科大視傳系「AI 公仔實作營」爆滿 開學確定再加開

▲樹德科大寒假舉辦的「AI 公仔實作營」，課程中視傳系李昂軒老師於3D列印課程實作講解。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】隨著生成式AI與3D列印技術快速發展，樹德科技大學視覺傳達設計系(視傳系)於寒假期間連續舉辦三場「AI 公仔實作營」，以創新教學內容與完整實作流程，吸引海青工商、中正高工、潮州高中、鳳山商工、三民家商、中山工商、屏榮高中、土庫商工等8所高中職，近80位學生熱情參與。

「AI 公仔實作營」主打「零基礎也能設計專屬分身」，課程完整導入業界標準設計流程，讓學生在短時間內實際體驗從創意發想到實體成品的完整歷程。活動由李昂軒老師統籌規劃課程內容，並由劉昱宏老師協助文創商品製作，帶領學生深入認識AI與3D技術在設計產業中的實務應用。

廣告 廣告

▲「AI 公仔實作營」活動大合照。

課程內容規劃四大核心環節，首先透過「真人形象照拍攝」，協助學生掌握個人特質與風格；接著進行「角色AI造型建構」，建立專屬公仔視覺設定；再以「AI 3D建模」技術，將平面角色轉化為立體模型；最後結合「3D列印」與真空成型機，完成公仔實體製作及專屬泡殼包裝，讓學生親眼見證作品從無到有的誕生過程。

除實作課程外，營隊亦安排「視傳系深度解析」專題講座，透過實作體驗與職涯引導並行，協助學生了解大學視覺傳達設計系的學習內容、專業核心與未來產業發展方向，進一步釐清設計相關科系的學習定位與就業前景。

▲視傳系「AI 公仔實作營」由學生所產出的成品。

參與學生表示，能將腦海中的想像，透過AI與3D技術轉化為實際可觸摸的公仔作品，並獲得專業形象照與專屬壓克力吊飾，整體學習過程新鮮有趣且成就感十足，是一次難忘的設計體驗。

視傳系副主任陳政昌表示，寒假三場「AI 公仔實作營」反應熱烈，為回應高中職學生對AI設計與3D創作的高度興趣，系上確定於開學後加開第四場營隊，誠摯邀請對視覺傳達設計、AI創作及數位設計應用有興趣的學生踴躍參與，親身體驗「自己的公仔自己做」的設計魅力。（圖╱樹科大提供）