寒假、春節假期將至 國立社教館集章換「陸海空恐龍戰隊」

國立社教館推出聯合行銷集章兌換推廣品－「陸、海、空恐龍戰隊」－三角龍、滄龍、翼龍，各館限量一款。（教育部提供／林縉明台北傳真）

寒假及春節假期將至，教育部結合所屬館所、國立故宮博物院及文化部所屬文化機構，舉辦「MUSE大玩家-Team MUSE」系列活動，推出「陸、海、空恐龍戰隊」－三角龍、滄龍、翼龍三種恐龍推廣品，象徵對不同知識領域的勇敢探索。各館限定一款恐龍戰隊夥伴，鼓勵民眾在1月24日至3月31日走訪各地館所，參與各具特色的展演、營隊活動，體驗全台社教與文化館所的多樣魅力，集章兌換恐龍戰隊推廣品。

寒假期間適逢農曆春節，部分館所除主題活動，也推出新年特別活動，讓民眾於春節期間體驗文化與知識交融的美好時光，闔家共渡充滿趣味與學習的春節假期。活動期間凡持活動集點卡或以手機登入「iMuseum台灣」APP電子集章，參訪各館所並集滿3個館所戳章（須至少跨一縣市），即可兌換活動推廣品，使用電子集章還可參加額外抽獎活動。

廣告 廣告

館所活動如下：

一、國立科學工藝博物館推出「寒假特別任務－口袋神探勇闖科工館」活動，邀請民眾加入「口袋神探特別小隊」，依照任務學習單指示，蒐集線索、破解任務、完成集章，就有機會獲得神秘獎勵！

二、國立台灣美術館推出「馬躍揚名－馬年年畫特展」，共計90件獲獎作品展出。特別邀請藝術家林仁信與謝鴻均創作〈金馬奔騰〉、〈羽隱〉兩件委託作品。

三、國立故宮博物院推出「故宮萌寵賀歲特輯」親子展廳探索活動，串聯當期「動物為伴」、「巨幅名作」、「摶泥幻化」、「愛硯成痴」、「集瓊藻」等展覽選件，設計8道關卡，邀請民眾以遊戲互動方式探索故宮文物。

博物館及圖書館是充滿人類智慧的知識島，典藏品、展覽及書籍是無價的寶藏，承載著人文、科學、藝術等多元領域的知識奧秘。今年寒假，邀請您加入「Team MUSE」，到國立社教機構與文化機構勇闖知識世界，體驗自主學習的樂趣，挖掘各領域的知識寶藏，成為知識全壘打王。歡迎至MUSE大玩家官網搜尋各館相關活動訊息。

更多中時新聞網報導

張魁辦尾牙宴 嗓音渾厚不減當年

舒華圓夢 i-dle解鎖大巨蛋創韓女團紀錄

學測登場 數學A歷年最難 解題解到懷疑自己