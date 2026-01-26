寒假、春節出國注意！嚴加防範7種傳染病 了解當地疫情、3招預防降低風險

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

許多民眾會趁著寒假、春節假期出國旅遊，不過開開心心出門，也要平平安安歸來，若在旅遊期間被病菌感染，健康、心情都會大受影響。疾管署提醒，民眾出國需特別注意7大傳染病疫情，疾管署發言人林明誠也提供3招預防方式，幫助民眾國外旅遊「趨吉避凶」。

疾管署說明國際間7大重要疫情 呼籲出國旅遊應留意

寒假已至，春節假期也即將到來，近期民眾出國旅遊機會增加，疾病傳染風險可能會隨之提升。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，以下為國際間較重要的疫情，提醒民眾出國旅遊需特別留意，並且做好相關預防措施：

流感：日本、韓國、香港、新加坡、美國、歐洲等地，近期流感疫情雖呈下降或波動趨勢，但仍處於相對高點的位置。

新冠：全球陽性率上升，其中美洲、歐洲地區上升較明顯，香港、日本、菲律賓等地也有上升的情形。

麻疹：2025年開始全球麻疹個案數就有增多的情形，目前疫情仍持續未緩解。美國、加拿大、越南、印尼、澳洲、紐西蘭、以色列等國家，近期新增病例數較多，需特別留意。

登革熱：美洲地區登革熱疫情仍持續，柬埔寨、孟加拉、印度、泰國、斯里蘭卡、尼泊爾、印尼、馬來西亞、寮國、新加坡、越南、中國等亞洲鄰近國家，也持續有登革熱病例發生。

屈公病：是泰國、印尼、馬來西亞、新加坡、越南等地的流行病，美洲地區也持續有屈公病疫情。

瘧疾：是當前全球重要公共衛生問題，除了非洲之外，印度、印尼等亞洲國家也持續有病例發生，若規劃前往疫情發生地區需特別注意。

腸病毒：新加坡腸病毒疫情上升，越南去年腸病毒疫情也較嚴峻，雖然1月全國疫情有慢慢下降，但越南胡志明市疫情仍持續，而且有重症病例，需特別留意。

出國旅遊掌握3招 預防呼吸道疾病、蟲媒及食媒傳染病

民眾出國前最好先了解當地疫情，做好預防才能降低傳染風險。林明誠發言人呼籲，出門在外應懂得趨吉避凶，透過以下3招，可以減少呼吸道疾病、腸道疾病、蟲媒疾病、食媒傳染病等感染風險：

疫苗／洗手／戴口罩：預防透過空氣傳播的傳染病（如：流感、新冠、麻疹等呼吸道傳染病）。 防蚊／防瘧／預防性投藥：穿著淺色衣物、使用防蚊液等可以避免蟲媒疾病（如：登革熱、屈公病、瘧疾等），預防性投藥能避免瘧疾感染。 注意飲食、飲食衛生要做到：餐前洗手、食物／飲水應煮沸等，可避免食媒傳染病（霍亂、急性病毒性A型肝炎、諾羅病毒等）、腸病毒等。

另外疾管署建議，民眾也可在出國旅遊的2－4週前，先至旅遊醫學合約醫院尋求專業旅遊醫療諮詢，做好充分的自我保護措施，保障自身健康，同時也提醒民眾旅途期間或入境時，若有不明原因發燒或身體不適等情形，應告知機場檢疫人員，回國後21日內有不適症狀，也應儘速就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史，以利診斷及治療。



