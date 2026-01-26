寒假、春節出國注意！嚴加防範7種傳染病 了解當地疫情、3招預防降低風險
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文
許多民眾會趁著寒假、春節假期出國旅遊，不過開開心心出門，也要平平安安歸來，若在旅遊期間被病菌感染，健康、心情都會大受影響。疾管署提醒，民眾出國需特別注意7大傳染病疫情，疾管署發言人林明誠也提供3招預防方式，幫助民眾國外旅遊「趨吉避凶」。
疾管署說明國際間7大重要疫情 呼籲出國旅遊應留意
寒假已至，春節假期也即將到來，近期民眾出國旅遊機會增加，疾病傳染風險可能會隨之提升。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，以下為國際間較重要的疫情，提醒民眾出國旅遊需特別留意，並且做好相關預防措施：
流感：日本、韓國、香港、新加坡、美國、歐洲等地，近期流感疫情雖呈下降或波動趨勢，但仍處於相對高點的位置。
新冠：全球陽性率上升，其中美洲、歐洲地區上升較明顯，香港、日本、菲律賓等地也有上升的情形。
麻疹：2025年開始全球麻疹個案數就有增多的情形，目前疫情仍持續未緩解。美國、加拿大、越南、印尼、澳洲、紐西蘭、以色列等國家，近期新增病例數較多，需特別留意。
登革熱：美洲地區登革熱疫情仍持續，柬埔寨、孟加拉、印度、泰國、斯里蘭卡、尼泊爾、印尼、馬來西亞、寮國、新加坡、越南、中國等亞洲鄰近國家，也持續有登革熱病例發生。
屈公病：是泰國、印尼、馬來西亞、新加坡、越南等地的流行病，美洲地區也持續有屈公病疫情。
瘧疾：是當前全球重要公共衛生問題，除了非洲之外，印度、印尼等亞洲國家也持續有病例發生，若規劃前往疫情發生地區需特別注意。
腸病毒：新加坡腸病毒疫情上升，越南去年腸病毒疫情也較嚴峻，雖然1月全國疫情有慢慢下降，但越南胡志明市疫情仍持續，而且有重症病例，需特別留意。
出國旅遊掌握3招 預防呼吸道疾病、蟲媒及食媒傳染病
民眾出國前最好先了解當地疫情，做好預防才能降低傳染風險。林明誠發言人呼籲，出門在外應懂得趨吉避凶，透過以下3招，可以減少呼吸道疾病、腸道疾病、蟲媒疾病、食媒傳染病等感染風險：
疫苗／洗手／戴口罩：預防透過空氣傳播的傳染病（如：流感、新冠、麻疹等呼吸道傳染病）。
防蚊／防瘧／預防性投藥：穿著淺色衣物、使用防蚊液等可以避免蟲媒疾病（如：登革熱、屈公病、瘧疾等），預防性投藥能避免瘧疾感染。
注意飲食、飲食衛生要做到：餐前洗手、食物／飲水應煮沸等，可避免食媒傳染病（霍亂、急性病毒性A型肝炎、諾羅病毒等）、腸病毒等。
另外疾管署建議，民眾也可在出國旅遊的2－4週前，先至旅遊醫學合約醫院尋求專業旅遊醫療諮詢，做好充分的自我保護措施，保障自身健康，同時也提醒民眾旅途期間或入境時，若有不明原因發燒或身體不適等情形，應告知機場檢疫人員，回國後21日內有不適症狀，也應儘速就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史，以利診斷及治療。
【更多KingNet國家網路醫藥報導】
原文出自KingNet國家網路醫藥寒假、春節出國注意！嚴加防範7種傳染病 了解當地疫情、3招預防降低風險
其他人也在看
發展AI衝擊就業 中國官方將制定文件預作因應
（中央社台北27日電）AI被中國官方列為重點扶持產業，但被質疑可能衝擊中國疲弱不振的就業率。中國人社部今天宣布，將推出因應「人工智能（AI）影響促就業」文件，並將實施「穩崗擴容提質」行動，推出重點行業就業支持舉措。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
供應鏈重組 新加坡對台雙邊經貿受矚 (圖)
全球供應鏈重組，國際貿易樞紐新加坡對台灣雙邊經貿活動受矚。圖為從空中俯瞰新加坡周邊海域，可見眾多貿易船舶穿梭航道。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
德昌 代重要子公司經典國際股份有限公司公告網路資安事件說明
公開資訊觀測站重大訊息公告(5511)德昌-代重要子公司經典國際股份有限公司公告網路資安事件說明1.事實發生日:115/01/262.發生緣由:經典公司資訊系統遭受駭客網路攻擊。3.處理過程:經典公司立即啟動相關防禦機制，避免影響資安安全。4.預計可能損失或影響:初步評估對公司營運尚無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:本公司及所屬子公司將持續密集監控，並強化網路與資訊 基礎架構之管控，以確保資訊系統安全。7.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：德昌 114年12月營收17.42億、年增29.16%德昌 代子公司德鎮盛工程股份有限公司公告向關係人取得不動產使用權資產 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
彰化縣警政人事大調動 劉千祥回故鄉任彰化分局長
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣警察局今（26）日下午於警局6樓禮堂舉行彰化、鹿港、溪湖及芳苑 […]觀傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北市住宅平均39年！4行政區老屋交易皆破半數 大同、南港靠新屋翻轉
根據內政部數據顯示，台北市老屋問題日益嚴峻，截至2025年第3季，全市平均屋齡為39年，其中屋齡超過40年的老屋占比更逼近6成。房仲業者統計，萬華、士林、大安及松山等開發較早的區域，其屋齡超過40年的住宅交易占比均超過半數，專家分析，這些早期開發區因可建築土地稀缺，新屋供給速度遠跟不上需求，但在完善的生活機能與房價優勢支撐下，高齡公寓與老屋依然是當地市場的成交主力。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
戶田惠梨香產後回歸燒腦神劇 演技嚇壞鈴木亮平：眼睛大到快掉出來
日本收視女王戶田惠梨香產後回歸演出的燒腦日劇《REBOOT》日前開播，首集就攻佔社群話題，她與主演鈴木亮平繼電影《預告犯》後暌違11年再度合作，飾演幫助男主角「Reboot（重啟）」的神秘會計師，細膩的演技讓鈴木亮平直呼真實到令人害怕，鈴木亮平還忍不住說：「她眼睛大到好像隨時快掉出來！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
札幌大雪 旅遊作家：遇極端天氣能不動就不動
（中央社記者余曉涵台北26日電）日本北海道札幌25日起下起破紀錄的大雪，導致新千歲機場對外的列車、巴士等宣布停駛，不少旅客進退兩難。旅遊作家943今天建議，遇到極端天氣，能不動就不動。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
快訊／威力彩頭獎飆6.9億 1／26開獎號碼、怎麼玩一次看
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
林俊傑熱戀中！帶網紅女友電影院約會被目擊 私下相處曝光
林俊傑出道超過20年，唱紅許多歌曲受到粉絲喜愛，感情方面則在去年底罕見認愛，對象正是多次被目擊約會的小20歲網紅七七，近日，有網友透露在新加坡電影院巧遇林俊傑跟七七，私下互動也曝光了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
孩子急診別慌！ 家長牢記溝通3技巧：時間軸、異常、量化細節
當孩子因為突發疾病被送往急診，對家長來說常是一場身心煎熬的考驗。孩子病情變化快速、家長焦急、醫療人員也是分秒必爭，在這樣高張力的時刻，除了仰賴醫師的專業判斷，家長如何描述孩子的症狀與情形，也會直接影響診斷與處置的速度和準確性。藥害救濟基金會特別諮詢了台灣兒科醫學會兒童急診委員會主委吳昌騰，提醒家長透過精準的表達和醫療人員進行有效的溝通，為孩子把握最關鍵的診療時機。NOW健康 ・ 1 天前 ・ 發表留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 4 小時前 ・ 15則留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14則留言
罹甲狀腺癌...醫竟恭喜中樂透！ 38歲女早期發現、術後1天就出院
衛福部最新統計顯示，甲狀腺癌已成為國人十大癌症發生率第7位，平均每年新增病例達5000例，其中女性患者約為男性的3倍。彰化基督教醫院總院院長陳穆寬指出，最常見的乳突細胞癌佔比超過80%，透過超音波導引細針穿刺即可診斷，及早治療幾乎都能痊癒。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
300萬台人注意！醫曝「它」最能預防糖尿病：不是飲食
台灣糖尿病患人數恐超過300萬，何種生活方式最能降低胰島素抗性，備受關注。醫師王介立表示，對於糖尿病患者，最有效且有效降低胰島素抗性的方法，不是飲食，而是運動。他表示，人在進食後、胰島素濃度上升時，血糖會優先導向先前活動過的肌肉組織以回補肝醣，且此效果能持續好幾個小時。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10則留言
霍諾德吃素「卻練出神人肌力」！醫揭「2食物」是關鍵 還能降膽固醇
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功登頂台北101，他的生活習慣也受到關注。營養醫學專家劉博仁指出，霍諾德的飲食以植物性食物為主，不禁讓外界好奇「真的足以支撐這種極限體能嗎？」其實只要掌握3個「蛋白質增肌策略」，素食者也能練出強健肌肉。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 4則留言
肯爺道歉！刊登《華爾街日報》全版廣告 身陷躁鬱症吐心聲
美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（現改名為Ye）去年2月帶著老婆碧昂卡亂入第67屆葛萊美音樂獎紅毯，因為老婆身穿透明薄紗，幾乎是三點全露，立刻被請離現場。肯伊威斯特不少詭異行為都掀起討論，不料，他在26日(美國時間)在《華爾街日報》刊登全版廣告，針對過去的爭議行為公開道歉，並且進行說明。尤其針對先前反猶太主義的言論與行為，表示深切遺憾。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰
藝人何妤玟平時奉行蔬食、規律練瑜伽、甚至不喝冰水，但健檢卻發現２顆大腸瘜肉，讓她驚訝不已。為什麼會有大腸瘜肉？醫師指出，大腸瘜肉與家族遺傳有關，但飲食型態也有密切關聯，尤其紅肉、高油、高溫料理是3大地健康2.0 ・ 1 週前 ・ 22則留言
青花菜、白花椰、花椰菜苗哪個最營養？多項研究推薦：它抗癌、控糖
花椰菜是健康「防護罩」。營養師薛曉晶表示，多種研究肯定，花椰菜具有抗癌、護心、控糖等功效。 花椰菜具有抗癌效果 根據2025年《Cancer Epidemiol Biomarkers Prev健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
水果這樣吃糖尿病風險降36％！哪種水果最控糖？3招挑選祕訣曝
怕血糖高不敢吃水果？研究發現，吃水果反而能降低糖尿病風險。2025年美國糖尿病學會最新飲食指引也建議，選擇高營養密度食物，如蔬菜、水果，可有效控糖。 每天吃2份水果 糖尿病風險降36％ 糖尿病健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
關穎自曝邁入更年期「全身細胞都不舒服」！靠這樣緩解不適、防衰老
49歲時尚名媛關穎近日與理科太太一起合開Podcast新節目《人生五分熟》，並在節目上自爆處於更年期前期，讓她睡也睡不好、吃也吃不好，什麼都不對勁，身體還忽冷忽熱，而且變胖也瘦不下來。 關穎邁入健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 發表留言