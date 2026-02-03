寒假「燈場」點亮八卦山！2026彰化月影燈季幸福開玩

寒假「燈場」點亮八卦山！「2026彰化月影燈季」邀親子們幸福開玩。（圖：李河錫攝）

彰化縣城觀處為促進觀光經濟、營造春節喜氣，特別融合「2026彰化月影燈季」，在八卦山風景區推出「寒假『燈』場、馬上開玩」系列活動，邀請孩子們最喜愛的YOYO家族、金宇園掌中劇前來開演，還限量發放活動專屬「Rody紀念提燈」，邀請親子們蒞臨賞燈，迎接七彩繽紛的寒假生活。

「2026彰化月影燈季」，已在去年(114年)底閃耀點燈，每天都吸引龐大人潮上山賞燈；縣府城觀處長王瑩琦表示，今年呼應馬年主題，與「跳跳馬Rody」相合作，把八卦山幻化成一座超大型跳跳馬戲團，並設置巨型Rody與櫻桃小丸子做為主燈；每天從午後5點半到10點準時開燈，每半小時就有一次炫麗燈光秀表演；配合學校放寒假，還特別推出「寒假『燈』場、馬上開玩」系列活動；除了邀請YOYO家族、金宇園掌中劇團前來開演，還限量發放2千份活動專屬「Rody紀念提燈」，邀請家長們帶著孩子來，直到3月1日前，都可前來八卦山大佛風景區，輕鬆賞花燈、迎接七彩繽紛的寒假生活。

「2026彰化月影燈季」寒假加碼版，推出寒假「燈場」、點亮八卦山！邀親子一起來幸福開玩。（圖：李河錫攝）

王瑩琦處長並強調，在 2月14日西洋情人節，還特別規劃有「有情人終成眷屬」的系列活動，屆時歡迎大家也蒞臨彰化來走春賞燈；而「2026彰化月影燈季」活動精采多又元，串聯「2026花在彰化」及「2026員林燈會」三個地點，遊客以LINE掃描指定QR code，完成兩個地點集章即可參加抽獎，就有機會獲得iPhone17、Switch2等超豐富獎品，增添假期互動樂趣。彰化景點有趣多元、美食遍布地圖各處，邀請全國民眾從即日起，到元宵節前，都可以安排假期，蒞臨彰化看燈、賞花、吃美食，讓歡樂在美好的旅行中延續。

「月影燈季活動詳情可至官方網站 https://ch-rody.mystrikingly.com/ 查詢，並關注「愛玩彰化」臉書。」（李河錫報導）